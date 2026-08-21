Музыканты судятся с Netflix из-за товарного знака Demon Hunters

Христианская метал-группа Demon Hunter подала иск против Netflix из-за названия анимационной франшизы K-Pop Demon Hunters. Музыканты утверждают, что название слишком похоже на их собственный бренд, который они используют более 20 лет, что может создавать у зрителей впечатление, что проекты связаны между собой. Об этом сообщает Reuters.

Иск в федеральный суд Калифорнии подала компания Hyde Lane, связанная с группой. Ответчиками стали Netflix, Netflix Studios и концертный оператор AEG Presents. По мнению музыкантов, проблема особенно обострилась после того, как Netflix начал развивать франшизу за пределами фильма — выпускать музыку и товары, а также готовить концертный тур.

Demon Hunter также утверждает, что из-за популярности Netflix-проекта их группе стало сложнее находиться в поиске. Музыканты приводят в иске несколько случаев предполагаемой путаницы. В частности, один покупатель якобы приобрел билеты на концерт Demon Hunter, ошибочно решив, что мероприятие связано с K-Pop Demon Hunters.

Demon Hunter требует запретить Netflix и его партнерам использовать название K-Pop Demon Hunters для музыки, товаров и живых выступлений, а также выплатить компенсацию. Netflix считает претензии «безосновательными» и намерен защищаться в суде.

Ранее сообщалось, что медиаменеджер Константин Ведерников, которому принадлежит платформа Movify, подал иск к Netflix в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану ряда товарных знаков американского стримингового сервиса на территории России вследствие их неиспользования.