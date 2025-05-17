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18+
17.05.2025 в 13:06

Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания

Сувенирная линейка посвящена экспозиции о Трубецком бастионе

Музей истории Санкт-Петербурга представил коллекцию сувенирной продукции, вдохновленную экспозицией «История тюрьмы Трубецкого бастиона». В линейку вошли алюминиевые кружки, свечи в жестяных подсвечниках, упаковки сухарей, спички и даже открытки с азбукой перестукивания — способом общения политзаключенных через стены камер.

В музее подчеркнули, что цель проекта — дать посетителям возможность глубже прочувствовать атмосферу экспозиции. «Это способ эмоционально погрузиться в эпоху и забрать с собой не только воспоминания, но и физический артефакт, пусть и стилизованный», — рассказала Анастасия Беляева, главный специалист по развитию музея.

По словам представителей музея, сувенирка уже пользуется устойчивым интересом у посетителей. Сувенирная продукция разработана в рамках общей стратегии по созданию тематических коллекций, аналогичных тем, что появляются в крупнейших европейских и американских музеях. Команда проекта подчеркивает, что тюремный мерч — это не только маркетинг, но и форма культурной интерпретации исторической памяти. В будущем музей планирует расширить ассортимент.

Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания Музей истории Петербурга выпустил «тюремный» мерч с сухарями и азбукой перестукивания
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