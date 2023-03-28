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28.03.2023 в 16:35

Правообладатели запретили использовать образы муми-троллей в России

Компания Moomin Characters решила не продлевать лицензии «в связи с происходящим в мире»

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Финская компания Moomin Characters, которой принадлежат права на персонажей из комиксов и сказок о муми-троллях, перестала выдавать новые лицензии на использование их образов в России, сообщает издание VPost.

Информацию подтвердил сотрудник агентства Brand4rent, который представляет интересы Moomin Characters в России. По его словам, оформление новых лицензий приостановлено временно из-за санкций и позиции компании «в связи с происходящим в мире».

Ранее стало известно, что торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю из-за отзыва лицензии.

Муми-тролли — персонажи сказок и комиксов финской писательницы и художницы Туве Янссон. Первая книга о приключениях забавных зверьков вышла в 1945 году на шведском, затем была переведена на более чем 50 языков. Мультфильмы, появившиеся позже, были показаны в более чем 124 странах.

Moomin Characters создана в 1958 году Янссон и её братом Ларсом. После их смерти компанией управляют наследники.

Санкции муми тролли туве янссон
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