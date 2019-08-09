Mulliner вернёт культовый Bentley Corniche 1939 года

Компания Bentley с помощью мастеров ателье индивидуальных заказов Mulliner воссоздаёт Corniche 1939 года. Модель была утрачена во время Второй мировой войны во Франции. Воссозданный автомобиль будет впервые представлена в Salon Privé в сентябре и пополнит парк Bentley Heritage, путешествующий на фестивали и выставки по всему миру, сообщили в компании.

Оригинальная модель Corniche была утрачена во время бомбёжки. Автомобиль получил серьезные повреждения в аварии при прохождении дорожных испытаний во Франции в августе 1939 года и был отправлен на ремонт. Его ходовая часть благополучно добралась до завода Bentley в Дерби, а кузов был уничтожен, после чего его никто не видел.

Стилистика Corniche стала решительным шагом вперед по сравнению с традиционными моделями Bentley 1920-x и 1930-х гг., поскольку предполагала обтекаемую форму для обеспечения более высокой скорости и мощности, что нашло отражение в послевоенных моделях от R Type Continental и до самого современного Continental GT.



Проект по восстановлению автомобиля был запущен несколько лет назад волонтерами Фонда памяти У. О. Бентли и Фондом памяти Сэра Генри Ройса, но в феврале 2018 года за его реализацию взялся председатель правления и глава Bentley Motors Эдриан Холмарк, поручивший восстановить автомобиль к 2019 году в честь столетия марки Bentley.

Проектом занялось ателье персонализации Mulliner, которое с1970-хгг. создает единственные в своем роде модели для искушенных коллекционеров и членов королевской семьи. Специалисты ателье уделили внимание каждому аспекту проекта. Все было создано с нуля: от особых оттенков цвета под названиями Imperial Maroon и Heather Grey до уникальной внутренней отделки аксессуаров, таких как ящик для инструментов и даже накладки порогов дверей.

ЭдрианХолмарк: «Corniche 1939 года был значительным этапом эволюции Bentley, и это можно ясно увидеть, если мы поставим его в один ряд с более поздней и ставшей культовой моделью R Type Continental. Это знаковая модель в истории марки, подтверждающая, что даже в те времена легендарный британский автопроизводитель находился на передовой дизайна и технологической мысли. Восхитительная воссозданная версия Corniche от ателье Mulliner демонстрирует наше мастерство как в восстановлении культовых автомобилей золотой коллекции Bentley, так и в создании роскошных индивидуализированных современных моделей».