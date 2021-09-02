МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data

Оператор МТС запустил аналитическую цифровую платформу «МТС.Регион» — она призвана помочь властям эффективно управлять регионами, используя данные о численности и составе местного населения, а также туристических потоках, сообщили Sostav в компании.

При помощи платформы пользователи смогут самостоятельно получать и обновлять информацию Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы смогут запрашивать данные о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, миграциях и по другим вопросам.

По задумке разработчиков, власти смогут планировать развитие города и региона: оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.

Анализ турпотоков предполагает оценку реального количества туристов, длительности поездок, используемого транспорта и популярных локаций. Платформа позволит составить усредненный «портрет» туриста с соцдем-характеристиками, уровнем дохода и сферой интересов. Данные позволят повышать туристическую привлекательность региона и развивать инфраструктуру по необходимости.

Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать, а специалисты МТС настраивают аналитические модели. Затем информация обновляется автоматически.

Вячеслав Николаев, президент МТС: Планирование развития регионов на основе Big Data, создание цифровых моделей городов — один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью. Создание платформы «МТС.Регион» — это также хороший пример сотрудничества бизнеса и научного сообщества. Мы разработали этот продукт совместно с молодыми учеными из Дальневосточного федерального университета. Объединение экспертизы сотрудников МТС и ДВФУ в области анализа данных и искусственного интеллекта позволило создать решение, которое поможет развитию не только Дальнего Востока, но и других регионов нашей страны

В апреле МТС разработал технологию оценки конверсии наружной рекламы, размещенной на нецифровых носителях. Она позволяет выделять людей, которые находятся в зоне размещения наружной рекламной конструкции (РК), подсчитывать конверсию и проводить таргетированные кампании на сформированные сегменты аудитории.