Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2021 в 14:35

МТС поможет властям управлять регионами при помощи платформы на основе Big Data

«МТС.Регион» предоставит пользователям данные о населениях и турпотоках

Оператор МТС запустил аналитическую цифровую платформу «МТС.Регион» — она призвана помочь властям эффективно управлять регионами, используя данные о численности и составе местного населения, а также туристических потоках, сообщили Sostav в компании.

При помощи платформы пользователи смогут самостоятельно получать и обновлять информацию Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы смогут запрашивать данные о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, миграциях и по другим вопросам.

По задумке разработчиков, власти смогут планировать развитие города и региона: оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств.

Анализ турпотоков предполагает оценку реального количества туристов, длительности поездок, используемого транспорта и популярных локаций. Платформа позволит составить усредненный «портрет» туриста с соцдем-характеристиками, уровнем дохода и сферой интересов. Данные позволят повышать туристическую привлекательность региона и развивать инфраструктуру по необходимости.

Сервис работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать, а специалисты МТС настраивают аналитические модели. Затем информация обновляется автоматически.

Вячеслав Николаев, президент МТС:

Планирование развития регионов на основе Big Data, создание цифровых моделей городов — один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью.

Создание платформы «МТС.Регион» — это также хороший пример сотрудничества бизнеса и научного сообщества. Мы разработали этот продукт совместно с молодыми учеными из Дальневосточного федерального университета. Объединение экспертизы сотрудников МТС и ДВФУ в области анализа данных и искусственного интеллекта позволило создать решение, которое поможет развитию не только Дальнего Востока, но и других регионов нашей страны

В апреле МТС разработал технологию оценки конверсии наружной рекламы, размещенной на нецифровых носителях. Она позволяет выделять людей, которые находятся в зоне размещения наружной рекламной конструкции (РК), подсчитывать конверсию и проводить таргетированные кампании на сформированные сегменты аудитории.

МТС Big Data МТС.Регион
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.