МТС запустила магазин приложений AppBazar

Оператор МТС выпустил свой собственный магазин приложений для телефонов на Android — AppBazar. В нём уже доступны 83 позиции, 55 из которых — игры, в том числе иностранных разработчиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя оператора.

Новый магазин позволяет совершать покупки с помощью счёта мобильного телефона или с карт российских банков. Размещать приложения в AppBazar смогут не только российские, но и иностранные разработчики. МТС уже сотрудничает с иностранными компаниями: в каталоге представлены игры от 8floor, TuoMuseo, Orube Game Studio, Infinity Games и Zeptolab.

Из 28 неигровых приложений 15 — разработки самой МТС. Некоторые из сторонних сервисов тоже связаны с оператором: маркетплейс Ozon — общим владельцем (АФК «Система»), каршеринг BelkaCar — присутствием в подписке «МТС Premium». Финансовые организации представлены МТС-банком, «Почта-банком» и «Дом.РФ».

К февралю 2023 года МТС обещает расширить каталог до 500 позиций. Их будут продвигать в рамках программы лояльности среди клиентов оператора. Компания также ведёт переговоры с производителями смартфонов о возможной предустановке AppBazar.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сомневается в успешности любых магазинов приложений, запущенных операторами связи. Ранее МТС уже пыталась создать три разных магазина, в том числе в сотрудничестве с Vodafone и Opera, но проекты были закрыты. По мнению эксперта, присутствие в AppBazar большого количества игр будет важнее, чем наличие приложений, недоступных в Google Play из-за санкций, но компании придётся существенно вложиться в рекламу магазина.

В сентябре стало известно, что МТС готовит к запуску сервис цифровых книг под названием «Строки». Одновременно будет запущено одноименное издательство по выпуску как бумажных, так и цифровых книг.