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19.02.2025 в 17:21

МТС видит угрозу для тайны связи в предложении Роскомнадзора собирать IP-адреса россиян

Регулятор настаивает, что предлагаемые меры обезопасят граждан

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МТС выразила обеспокоенность новым проектом приказа Роскомнадзора, обязывающим операторов связи предоставлять дополнительные данные, позволяющие идентифицировать оборудование, через которое пользователи входят в интернет. В компании считают, что это нарушит тайну связи и потребует «больших затрат» на модернизацию сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв МТС к проекту приказа регулятора.

Как пишет издание, документ был опубликован в середине декабря 2024 года. Он предполагает передачу Роскомнадзору информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование ‎в интернете, выделенные для их использования сетевые адреса, ‎а также сведения об изменении этой информации.

При этом об изменениях в данных оператор должен будет сообщать в РКН в течение одного дня по электронной почте или в личном кабинете на сайте ведомства.

Кроме того, в пояснении к документу сказано, что новое регулирование коснется 1981 оператора, из которых 493 подключены к ТСПУ. РКН оценивает затраты на выполнение требований в 389 млн руб. в год, или 2,3 млрд руб. за шесть лет. Изменения необходимы для более эффективного обнаружения интернет-трафика к запрещенным сайтам и его блокировки с использованием ТСПУ, а также для защиты граждан от возможных нарушений их прав, таких как мошенничество и несоблюдение правил обработки персональных данных.

Ранее в Роскомнадзоре уточняли, что предлагаемые новшества направлены на борьбу с киберугрозами, включая DDoS-атаки.

МТС предлагает установить разные требования о необходимых данных для мобильных и фиксированных операторов. В компании подчеркивают, что сейчас нет возможности точно определить, какое устройство используют абоненты для выхода в интернет: компьютер, ноутбук или смартфон.

В свою очередь, Роскомнадзор отрицает необходимость раскрытия тайны связи и обещает учесть некоторые замечания участников рынка.

МТС Роскомнадзор Россия IP-адреса
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