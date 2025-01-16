МТС Travel и JAMI LUP помогли болельщику с собакой попасть в гости к любимому клубу

Болельщик из Челябинска и его пес по кличке Спартак стали героями проекта, который объединил любовь к путешествиям и футболу. МТС Travel и JAMI LUP развернули пост в социальных сетях в масштабную маркетинговую кампанию, которая охватила миллионы человек, показав, как креатив и контент меняют восприятие бренда. Обо всех подробностях команда проекта рассказала редакции Sostav.

Контекст проекта

МТС Travel выступает официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва» в категории путешествий. В рамках годового сотрудничества мы искали способ создать проект, который выйдет за рамки обычных спортивных активаций. Нашей целью было объединить яркие эмоции от путешествий с любовью к футболу. При этом было важно, чтобы проект не замыкался на фанатском сообществе, ведь аудитория МТС Travel гораздо шире. Мы хотели, чтобы история резонировала не только с болельщиками, но и с теми, кто любит путешествия.

Сергей Антонов, бренд-директор MTС Travel: Став партнером ФК «Спартак», мы могли остановиться на «обязательной программе» — забрендировать все поверхности в рамках контракта и успокоиться. Однако я верю, что если бренд хочет донести действительно важные смыслы, их надо упаковывать в истории с человеческим лицом. В данном случае нам повезло рассказать историю и от лица увлеченного человека, и от милой мордочки его верного пса.

Концепция проекта

Любовь к футболу — это не просто увлечение, а мощная эмоциональная связь, которая объединяет людей. Ребята из JAMI LUP решили показать, как путешествия могут сделать мечту преданных фанатов реальностью.

В качестве героев для проекта «Фанаты путешествий» команда агентства выбрала Александра Полозкова из Челябинска и его пса породы акита-ину по кличке Спартак. Эти преданные футбольные фанаты хотели попасть на важный матч «Спартак» — «Локомотив», чтобы увидеть игроков вживую.

Александр Полозков, герой проекта: Вся моя семья болеет за «Спартак». Любовь и уважение к великому клубу передались мне от родителей. По возможности я езжу на матчи в Екатеринбург, но с животными тяжелее, потому что проходить на стадион не получается.

Именно эта история легла в основу активации. Хозяин Спартака выложил в соцсетях пост о том, как они вместе болеют за свой футбольный клуб перед телевизором. Публикацию поддержали репостами официальные аккаунты ФК «Спартак» и МТС Travel.

Алексей Лобанов, креативный директор JAMI LUP: Мы нашли фаната с питомцем и выяснили, что они звезды «Тик-Тока» с огромной аудиторией. Тут мы поняли, что звезды сошлись, и это наш мэтч. Героем проекта может быть только фанат с татуировкой «Спартак» и псом с тем же именем.

С этого момента началась организация путешествия. Каждый этап этого пути — от подготовки до финального матча — стал частью истории, снятой на камеру.

Как это было

Команда МТС Travel лично приехала в Челябинск, чтобы сообщить новость герою и его семье. С помощью сервиса был организован маршрут на поезде, забронирован отель и продуманы все детали поездки.

Алексей Лобанов, креативный директор JAMI LUP: Как выглядит болельщик «Спартака»? Красно-белый навсегда! И неважно, две ноги у него или четыре лапы. Главное — быть готовым следовать за любимой командой и поддержать ее вживую во весь голос на поле. Но поездки с питомцами, даже если они не фанаты футбола, не всегда проходят гладко. МТС Travel организовал путешествие хозяина и его пса на поле, исполнив одну большую фанатскую мечту и одну чуть поменьше.

В Москве Александр, его жена Валерия, дети и Спартак заселились в pet-friendly отель с видом на «Лукойл-Арену», в котором продуманы удобства не только для людей, но и для животных.

Главным событием путешествия стал матч «Локомотив» — «Спартак». День начался с персональной экскурсии по домашнему стадиону и знакомства с игроком команды Рикарду Мангашем. А затем герои увидели игру вживую и почувствовали себя частью большого футбольного сообщества.

Александр получил в подарок мяч с автографами всей команды, а Спартак — брендированный комбинезон для собак и лежанку. Ролик о путешествии из Челябинска в Москву показали на главном экране прямо во время матча перед тысячами зрителей.

Герои получили множество эмоций от приключения, которые были сняты на камеру и смонтированы в финальный мини-фильм. А мы реализовали посыл, что мечты о путешествиях становятся реальностью вместе с МТС Travel.

Петр Бедняков, директор по спецпроектам JAMI LUP: Создавая проекты контентного маркетинга, мы фокусируемся не только на ярком креативе, выверенной картинке, привлекательных персонажах и эффективности для брендов. Мы понимаем, что людей привлекают истории про искренние эмоции. А самая сильная из них — это любовь. К своему делу, к любимой футбольной команде, к путешествиям. На этом проекте сошлось все, потому что история настоящая и невыдуманная. А также благодаря слаженной и вовлеченной работе команд JAMI LUP и МТС Travel, отзывчивым коллегам из ФК «Спартак-Москва» и, конечно же, главным героям нашей истории.

Результаты

Проект «Фанаты путешествий» — это не только личная история, но и показательный кейс эффективной коммуникации. История о преданных фанатах и их мечте нашла отклик у широкой аудитории.

Охват: 6,8 млн человек в целевых сегментах: путешествия, спорт, домашние животные, маркетинг, новости, развлечения и лайфстайл.

PR value: 69 каналов в New Media поддержали инфоповод без медиаинвестиций. Органических публикаций больше чем платных на 11%.

Вовлечение: 8,2 тыс. людей поделились инфоповодом с близкими, и более 670 неравнодушных комментариев оставлено под постами в соцсетях.

Реакции и отклик стали абсолютным бенчмарком среди маркетинг-проектов в 2024 году: проект набрал 96% позитивных реакций во всех каналах и 0% негатива при суммарном охвате в 6,8 млн человек.

Состав творческой группы

MTС Travel (клиент)

Бренд-директор: Сергей Антонов

Руководитель направления креатива и продакшена: Анна Лаврентьева

PR-директор: Анастасия Самойлова

JAMI LUP (агентство)

Исполнительный креативный директор: Лесков Сергей

Креативный директор: Лобанов Алексей

Креативный группхэд: Рудяшко Надежда

Креатор: Оганов Феликс

Младший арт директор: Мирошниченко Михаил

Директор отдела спецпроектов: Бедняков Петр

Старший менеджер спецпроектов: Анастасия Терлянская

Продакшн директор: Черняев Игорь

Продюсер: Зунин Кирилл

Директор отдела клиентского сервиса: Данилина Вероника

Руководитель проектной группы: Рогова Анастасия

Директор контентного PR: Кныш Александр

PR-менеджер: Рогова Дарья