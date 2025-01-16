МТС Travel и JAMI LUP помогли болельщику с собакой попасть в гости к любимому клубу

Болельщик из Челябинска и его пес по кличке Спартак стали героями проекта, который объединил любовь к путешествиям и футболу. МТС Travel и JAMI LUP развернули пост в социальных сетях в масштабную маркетинговую кампанию, которая охватила миллионы человек, показав, как креатив и контент меняют восприятие бренда. Обо всех подробностях команда проекта рассказала редакции Sostav.
Контекст проекта
МТС Travel выступает официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва» в категории путешествий. В рамках годового сотрудничества мы искали способ создать проект, который выйдет за рамки обычных спортивных активаций. Нашей целью было объединить яркие эмоции от путешествий с любовью к футболу. При этом было важно, чтобы проект не замыкался на фанатском сообществе, ведь аудитория МТС Travel гораздо шире. Мы хотели, чтобы история резонировала не только с болельщиками, но и с теми, кто любит путешествия.
Сергей Антонов, бренд-директор MTС Travel:
Став партнером ФК «Спартак», мы могли остановиться на «обязательной программе» — забрендировать все поверхности в рамках контракта и успокоиться. Однако я верю, что если бренд хочет донести действительно важные смыслы, их надо упаковывать в истории с человеческим лицом. В данном случае нам повезло рассказать историю и от лица увлеченного человека, и от милой мордочки его верного пса.
Концепция проекта
Любовь к футболу — это не просто увлечение, а мощная эмоциональная связь, которая объединяет людей. Ребята из JAMI LUP решили показать, как путешествия могут сделать мечту преданных фанатов реальностью.
В качестве героев для проекта «Фанаты путешествий» команда агентства выбрала Александра Полозкова из Челябинска и его пса породы акита-ину по кличке Спартак. Эти преданные футбольные фанаты хотели попасть на важный матч «Спартак» — «Локомотив», чтобы увидеть игроков вживую.
Александр Полозков, герой проекта:
Вся моя семья болеет за «Спартак». Любовь и уважение к великому клубу передались мне от родителей. По возможности я езжу на матчи в Екатеринбург, но с животными тяжелее, потому что проходить на стадион не получается.
Именно эта история легла в основу активации. Хозяин Спартака выложил в соцсетях пост о том, как они вместе болеют за свой футбольный клуб перед телевизором. Публикацию поддержали репостами официальные аккаунты ФК «Спартак» и МТС Travel.
Алексей Лобанов, креативный директор JAMI LUP:
Мы нашли фаната с питомцем и выяснили, что они звезды «Тик-Тока» с огромной аудиторией. Тут мы поняли, что звезды сошлись, и это наш мэтч. Героем проекта может быть только фанат с татуировкой «Спартак» и псом с тем же именем.
С этого момента началась организация путешествия. Каждый этап этого пути — от подготовки до финального матча — стал частью истории, снятой на камеру.
Как это было
Команда МТС Travel лично приехала в Челябинск, чтобы сообщить новость герою и его семье. С помощью сервиса был организован маршрут на поезде, забронирован отель и продуманы все детали поездки.
Алексей Лобанов, креативный директор JAMI LUP:
Как выглядит болельщик «Спартака»? Красно-белый навсегда! И неважно, две ноги у него или четыре лапы. Главное — быть готовым следовать за любимой командой и поддержать ее вживую во весь голос на поле. Но поездки с питомцами, даже если они не фанаты футбола, не всегда проходят гладко. МТС Travel организовал путешествие хозяина и его пса на поле, исполнив одну большую фанатскую мечту и одну чуть поменьше.
В Москве Александр, его жена Валерия, дети и Спартак заселились в pet-friendly отель с видом на «Лукойл-Арену», в котором продуманы удобства не только для людей, но и для животных.
Главным событием путешествия стал матч «Локомотив» — «Спартак». День начался с персональной экскурсии по домашнему стадиону и знакомства с игроком команды Рикарду Мангашем. А затем герои увидели игру вживую и почувствовали себя частью большого футбольного сообщества.
Александр получил в подарок мяч с автографами всей команды, а Спартак — брендированный комбинезон для собак и лежанку. Ролик о путешествии из Челябинска в Москву показали на главном экране прямо во время матча перед тысячами зрителей.
Герои получили множество эмоций от приключения, которые были сняты на камеру и смонтированы в финальный мини-фильм. А мы реализовали посыл, что мечты о путешествиях становятся реальностью вместе с МТС Travel.
Петр Бедняков, директор по спецпроектам JAMI LUP:
Создавая проекты контентного маркетинга, мы фокусируемся не только на ярком креативе, выверенной картинке, привлекательных персонажах и эффективности для брендов. Мы понимаем, что людей привлекают истории про искренние эмоции. А самая сильная из них — это любовь. К своему делу, к любимой футбольной команде, к путешествиям.
На этом проекте сошлось все, потому что история настоящая и невыдуманная. А также благодаря слаженной и вовлеченной работе команд JAMI LUP и МТС Travel, отзывчивым коллегам из ФК «Спартак-Москва» и, конечно же, главным героям нашей истории.
Результаты
Проект «Фанаты путешествий» — это не только личная история, но и показательный кейс эффективной коммуникации. История о преданных фанатах и их мечте нашла отклик у широкой аудитории.
- Охват: 6,8 млн человек в целевых сегментах: путешествия, спорт, домашние животные, маркетинг, новости, развлечения и лайфстайл.
- PR value: 69 каналов в New Media поддержали инфоповод без медиаинвестиций. Органических публикаций больше чем платных на 11%.
- Вовлечение: 8,2 тыс. людей поделились инфоповодом с близкими, и более 670 неравнодушных комментариев оставлено под постами в соцсетях.
- Реакции и отклик стали абсолютным бенчмарком среди маркетинг-проектов в 2024 году: проект набрал 96% позитивных реакций во всех каналах и 0% негатива при суммарном охвате в 6,8 млн человек.
Состав творческой группы
MTС Travel (клиент)
Бренд-директор: Сергей Антонов
Руководитель направления креатива и продакшена: Анна Лаврентьева
PR-директор: Анастасия Самойлова
JAMI LUP (агентство)
Исполнительный креативный директор: Лесков Сергей
Креативный директор: Лобанов Алексей
Креативный группхэд: Рудяшко Надежда
Креатор: Оганов Феликс
Младший арт директор: Мирошниченко Михаил
Директор отдела спецпроектов: Бедняков Петр
Старший менеджер спецпроектов: Анастасия Терлянская
Продакшн директор: Черняев Игорь
Продюсер: Зунин Кирилл
Директор отдела клиентского сервиса: Данилина Вероника
Руководитель проектной группы: Рогова Анастасия
Директор контентного PR: Кныш Александр
PR-менеджер: Рогова Дарья