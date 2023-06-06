Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Новости и Кейсы
Goose Gaming
KURAGA – Агентство креативного маркетинга

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.06.2023 в 16:01

Агентство «Аппетитный маркетинг» будет создавать гастрономический контент для МТС Travel

Сотрудничество компаний продлится «как минимум до конца 2023 года»

Коммуникационное агентство « Аппетитный Маркетинг » стало партнёром сервиса бронирования отелей МТС Travel. Агентство будет создавать контент гастрономической тематики для путеводителей сервиса и брендированного онлайн-журнала, сообщили Sostav партнёры.

Сотрудничество, которое сами участники называют коллаборацией, продлится «как минимум до конца 2023 года». Но сейчас оно «носит статус бессрочного».

В рамках сотрудничества «Аппетитный маркетинг» готовит подборки гастрономических точек для туристов, разрабатывает рекомендации заведений и специалитетов в разных регионах России, плотно взаимодействуя с рестораторами.

Лидия Страхова, издатель медиа МТС Travel:

Еда и рестораны — одни их самых популярных интересов у путешественников, ежемесячно в гастрономическую рубрику путеводителей переходят до 20% наших пользователей. Учитывая разнообразие региональных специалитетов и бурное развитие ресторанного бизнеса на местах, нам было важно найти партнёра с глубокой экспертизой в этой теме.

Мария Тюменёва, сооснователь и управляющий партнёр коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг»:

Интерес к гастрономии в столице и крупных городах-миллионниках существует достаточно давно и, вполне естественно, что тренд добрался до регионов — появляются интересные концепции за пределами Москвы. Гастрономия — один из факторов развития регионального туризма. Мы рады стать партнёрами МТС Travel и помочь путешественникам открыть для себя не только интересные, но и вкусные места.

МТС Travel начал работу в 2022 году. В мае сервис бронирования отелей приобрёл права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма».

«Аппетитный маркетинг» более восьми лет занимается запуском и продвижением ресторанных проектов, включая собственные гастрономические фестивали.

МТС Travel Аппетитный Маркетинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.