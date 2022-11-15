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15.11.2022 в 10:35

МТС Travel запустил бронирование отелей по России

На площадке доступно около 14 тыс. отелей и гостиниц 

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МТС Travel открыл доступ к бронированию отелей по России. Путешественники могут выбрать гостиницу из 14 тыс. предложений. До конца года сервис планирует добавить отели в странах СНГ, а позднее — в дальнем зарубежье. Об этом Sostav в пресс-службе МТС Travel.

Доступ к базе отелей доступен с помощью сервиса «Броневик». Он позволит объединить на платформе B2C-витрину и B2B-направление. МТС Travel планирует развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов с помощью возможностей Big Data и платформы GeoEffect, сервиса «МТС Маркетолог» и других.

Предполагается, что площадка объединит несколько технологических продуктов МТС и партнёров и станет экосистемой для путешественников: на ней можно будет покупать билеты на транспорт и мероприятия, организовывать экскурсии, гиды, арендовать авто, приобрести финансовые продукты.

МТС приобрела сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» в июне 2022 года для развития нового направления бизнеса МТС Travel в сфере путешествий и туризма. Группа работает с объектами размещения напрямую без участия посредников, включая самые отдалённые регионы России.

Евгения Немчинова
Путешествия Отели внутренний туризм МТС Travel бронирование
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