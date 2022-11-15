МТС Travel запустил бронирование отелей по России

МТС Travel открыл доступ к бронированию отелей по России. Путешественники могут выбрать гостиницу из 14 тыс. предложений. До конца года сервис планирует добавить отели в странах СНГ, а позднее — в дальнем зарубежье. Об этом Sostav в пресс-службе МТС Travel.

Доступ к базе отелей доступен с помощью сервиса «Броневик». Он позволит объединить на платформе B2C-витрину и B2B-направление. МТС Travel планирует развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов с помощью возможностей Big Data и платформы GeoEffect, сервиса «МТС Маркетолог» и других.

Предполагается, что площадка объединит несколько технологических продуктов МТС и партнёров и станет экосистемой для путешественников: на ней можно будет покупать билеты на транспорт и мероприятия, организовывать экскурсии, гиды, арендовать авто, приобрести финансовые продукты.

МТС приобрела сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» в июне 2022 года для развития нового направления бизнеса МТС Travel в сфере путешествий и туризма. Группа работает с объектами размещения напрямую без участия посредников, включая самые отдалённые регионы России.