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23.11.2024 в 12:25

МТС и Wanna?Be! выпустили коллекцию украшений

Шесть подвесок-кубиков символизируют опции, которыми можно настроить тариф оператора

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МТС и ювелирный бренд Wanna?Be! создали совместную коллекцию. Шесть подвесок-кубиков символизируют опции, которыми можно настроить тариф оператора под свои потребности. Кампанию для продвижения новинки разработало агентство Blacklight.

Например, кубик «Мессенджеры» с вращающимся смайлом поможет выразить эмоции без слов, совсем как эмодзи в чатах. А кубик «Удвоение ГБ» из двух половинок на магнитах: одна — серебряная, другая — в «бензиновых» переливах, напоминает, что всегда можно получить больше, если этого захотеть.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Мы считаем важным использовать не только традиционные медиа в продвижении продуктов, но и проводить эксперименты, которые будут актуальны для нашей прогрессивной целевой аудитории, например, делать коллаборации с другими брендами, учитывая ее интересы. И этот проект в рамках поддержки Кубиков, для нас один из тех, где, сочетая сильные стороны двух брендов, мы привлекаем к себе внимание целевой аудитории за счет необычного маркетинга.

Ирина Стройнова, креативный директор и основательница бренда Wanna?Be!:

Когда такие крупные корпорации, как МТС, обращаются к небольшим креативным брендам, как Wanna?Be!, это становится одновременно вызовом для бренда и возможностью для корпорации выйти за рамки привычного и ближе познакомиться с аудиторией. Рассказать об услугах на языке украшений, нам показалось отличной идеей. Такой подход создает настоящую эмоциональную связь. А мы видим своей миссией — вызывать позитивные эмоции.

Розыгрыш украшений еженедельно проходит на сайте оператора. Для участия необходимо выбрать понравившееся украшение, подключить соответствующий Кубик от МТС и ожидать результатов. Первый и второй дропы уже доступны на сайте, третий откроется 27 ноября.

Состав творческой группы:

МТС

  • Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
  • Руководитель группы по работе с диджитал- и офлайн-спецпроектами: Евгения Носова
  • Старший менеджер группы по работе с диджитал- и офлайн-спецпроектами: Ольга Мясницына
  • Менеджер группы по работе с диджитал- и офлайн-спецпроектами: Александра Федотова

Blacklight

  • Исполнительный директор: Мария Касьянова
  • Директор по работе с клиентами: Никита Ащеулов
  • Старший продюсер: Фатим Тиам
  • Старший продюсер: Анна Игнатова
  • Продюсер: Анастасия Голубничая
  • Младший продюсер: Анастасия Юрасова
  • Креативный директор: Михаил Вишневский
  • Креатор: Маргарита Рыженко
  • Арт-директор: Ирина Михайлова

Wanna?Be!

  • Креативный директор: Ирина Стройнова
  • 3D-художник: Игорь Потапов
  • Саунд-дизайнер: Николай Нечаев
  • 3D-модельер: Александра Безверхая
  • Графический дизайнер: Милена Толстых
МТС Wanna?Be!
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