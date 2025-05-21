MTS AdTech будет технически готова к IPO к концу 2025 года

Генеральный директор группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев сообщил, что рекламная вертикаль МТС — MTS AdTech — будет технически готова к первичному публичному размещению акций к концу третьего, началу четвертого квартала 2025 года. Об этом он заявил в ходе звонка с инвесторами.

Алиев подчеркнул, что выход на IPO зависит от рыночной ситуации. «При текущей ставке и рыночной конъюнктуре, рынок капитала является закрытым», — сказал гендиректор компании.

Вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин уточнил, что подготовка к IPO уже идет, включая работы по организации финансовой отчетности, внедрению внутренних контролей и укреплению корпоративного управления. По его словам, эти меры направлены на достижение полной внутренней готовности, чтобы выйти на рынок в кратчайшие сроки, если такое решение будет принято.

Несмотря на текущую рыночную неопределенность, МТС реалистично рассматривает весну 2026 года как наиболее вероятное окно для IPO как MTS AdTech, так и «MTS Юрент». Катунин отметил, что компания будет полностью готова к размещению, но итоговое решение будет зависеть исключительно от состояния внешнего рынка капитала в этот период.

Сегодня МТС также представила отчетность за первый квартал 2025 года. Выручка рекламной вертикали MTS AdTech выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 16,2 млрд руб. Наибольшее увеличение зафиксировано в сегменте цифровой рекламы — рост на 75,5% год к году.