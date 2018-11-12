МТС запустил в продажу пакеты телемедицинских услуг SmartMed

МТС начал продажу пакетов телемедицинских услуг SmartMed, в которые включены круглосуточные онлайн-консультации дежурных терапевтов и кардиологов.

Клиенты розничной сети оператора в Москве и Подмосковье получили возможность приобрести подписку на пакет услуг телемедицинского сервиса SmartMed, разработанного МТС совместно с сетью клиник МЕДСИ. В пакет включены круглосуточные онлайн-консультации дежурных терапевтов и кардиологов. Также пользователи могут записаться на онлайн-консультацию или очный прием к узкопрофильным специалистам: аллергологу-иммунологу, дерматологу, гастроэнтерологу, отоларингологу, невропатологу и эндокринологу.

В пакет на три месяца входят шесть онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и кардиологами и одна онлайн-консультация или очный прием узкопрофильного специалиста. В пакет на год включены 12 онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и кардиологами и три онлайн-консультации или один очный прием узкопрофильного специалиста. Покупатель подписки получит код активации для приложения SmartMed, который открывает доступ к приобретенным услугам.