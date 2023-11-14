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14.11.2023 в 14:25

«МТС Маркетолог» добавил оплату по CPM для рекламы в Telegram

Она в три раза ниже цены фиксированной оплаты за показ, анонсированной в октябре

«МТС Маркетолог» добавил оплату по CPM для рекламы в Telegram, заявил руководитель центра продуктов рекламы и диджитал-информирования МТС Владимир Фарафонов на конференции «МТС Маркетолога». Конкретный размер CPM на данных МТС или клиента зависит от настроек рекламной кампании и начинается от 330 руб. за тысячу показов. При этом МТС не берёт дополнительных денег за использование данных. Опция уже появилась для клиентов в рамках бета-тестирования и до конца ноября будет доступна всем рекламодателям с бюджетом кампаний от 50 тыс. руб.

Ранее МТС анонсировала фиксированную стоимость за показ рекламы в Telegram Ads — 0,9 руб. при отсутствии минимального порога бюджета. Такой тариф подходит под запросы клиентов с небольшим охватом и узким таргетингом, для покупки показов для узкого сегмента. Запуск открутки рекламы по CPM-модели позволит более гибко управлять ценой показа в Telegram Ads: настраивать таргет в зависимости от размера сегмента, его популярности, менять ставки и бюджет по ходу кампании, управлять скоростью открутки.

В «МТС Маркетологе» в скором времени можно будет использовать сгенерированные с помощью МТС AI тексты, добавлять картинки, кастомные эмодзи и аватарки в объявлениях в Telegram, сообщили в пресс-службе компании. Также Фарафонов анонсировал запуск до конца года конструктора чат-ботов. С его помощью пользователи платформы без навыков программирования могут создавать свои боты в Telegram и наполнить их медиаконтентом.

В октябре МТС представила возможность запускать рекламу в Telegram Ads с таргетингом по номерам телефонов российских операторов, которые зарегистрированы в мессенджере. Рекламу можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам на основе Big Data МТС, а также по сегментам и группам мессенджера.

Евгения Немчинова
Telegram МТС Маркетолог cpm
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