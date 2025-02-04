МТС Live откроет концертный зал в Санкт-Петербурге

МТС Live, которая является дочерней компанией МТС, откроет концертную площадку в здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Зал «МТС Live Холл» будет рассчитан на 2,5 тыс. зрителей, пишет РБК.

МТС на семь лет арендовал помещение в здании вокзала взамен площадки «МТС Live Холл» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, закрывшейся летом 2024 года. Зал не пользовался популярностью и был продан «Газпрому».

Новая концертная площадка появится на месте бывшего зала «Главная сцена» площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. Пространство модернизируют и оснастят современным оборудованием. В дальнейшем зал будут сдавать в аренду организаторам мероприятий, корпоративным и частным клиентам.

Развивать площадку будет команда, ранее управлявшая «МТС Live Холл» на Приморском проспекте.

Варшавский вокзал построили в середине XIX века, сейчас в нем находится фуд-молл Vokzal 1853. В МТС Live уточнили, что фуд-молл в здании останется.