МТС «Лето в кубе» в Москве

Этим летом в парке «Музеон» прошел проект МТС «Лето в кубе». В 2024 году он масштабировался и был представлен тремя летними городскими площадками: летней сценой, верандой и полноценным коворкингом. Деталями реализации с Sostav поделилась команда событийного маркетинга МТС.

Обновленная летняя сцена: новые технические решения и расширенная программа

Летняя сцена МТС, обустроенная на месте бывшего кинотеатра «Москино», обзавелась защитными крышей и стенами, а проекционное полотно на сцене было заменено на светодиодный экран. Такие изменения значительно расширили возможности площадки — теперь мероприятия здесь можно проводить не только вечером, но и в течение дня, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

Программа была расширена и усилена за счет привлечения профессиональных команд из разных сфер:

Утренние тренировки — от зумбы и растяжки до функциональных занятий и сайклов — проводили тренеры спортивных клубов DDX.

Лекции с актуальными темами по психологии, технологиям и науке, литературе и искусству разрабатывали и читали лекторы «Синхронизации».

Кинопоказы проходили при поддержке Объединенной киносети «Синема Парк».

Помимо этого, на летней сцене МТС проходили стендапы, музыкальные концерты, спектакли от «Мастерской Брусникина» и мастер-классы.

За 2,5 месяца работы здесь прошло более 200 мероприятий, в том числе концерты множества исполнителей: IOWA, Zoloto, Эрики Лундмоэн, Мукки, Тима ищет свет и других.

Веранда МТС: новая обзорная локация на набережной «Музеона»

Двухэтажная веранда МТС была создана для тех посетителей парка, кто просто хочет расслабиться и отдохнуть, а также полюбоваться открывающимся видом на Москва-реку. Для локации была разработана кастомная мебель: шезлонги, кресла, диваны и пуфы, которые поддержали визуальную концепцию зоны.

Здесь же гости могли проверить меткость в мини-гольфе, посоревноваться с друзьями в «Кубогонке» — интерактивном соревновании розовых фламинго, или потренировать мастерство стратегии в шахматах.

Участвуя в активациях, гости локации зарабатывали «кубобаллы» — специальную игровую валюту, которую можно было обменять на летние айтемы из мерчшопа или летние угощения: мороженое или лимонад.

Коворкинг МТС: для тех, кто без ноутбука никуда

Коворкинг МТС расположился прямо на входе в парк «Музеон» — на территории бывшего пространства с прокатом велооборудования. Данная зона выступила не только первой точкой коммуникации с гостями парка, но и качественным инструментом для продвижения всей экосистемы проекта «Лето в кубе».

На первом этаже большого контейнера — рабочие места, зоны для переговоров для больших компаний, тихие уголки для созвонов, а также бесплатный Wi-Fi и кофе-поинт. На втором этаже — зона отдыха с шезлонгами и качелями.

МТС удалось не только органически встроиться в городскую среду, но и наполнить опыт пользователя взаимодействием с элементами экосистемы: около коворкинга была расположена парковка самокатов и точка шеринга пауэрбанков «МТС Юрент», внутри интегрированы продукты «МТС Линк» — для проведения переговоров, и «МТС Travel» — со скидкой на бронирование отелей в летний период. Проект «МТС Live Лето» реализовал концертную программу, а True Tech Community организовал митапы для профессионального ИТ-сообщества.

В новом сезоне площадки собрали в 4,5 раза больше гостей, чем в прошлом году. Количество мероприятий выросло втрое, а количество посетителей увеличилось в 7 раз.