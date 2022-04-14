Компания МТС купила контрольный пакет акций в «Гольфстриме» за 2 млрд рублей

Компания МТС приобрела долю в 58,38% акций в АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим») — российском провайдере услуг безопасности и «Умного дома» для физических лиц и бизнеса. Оператор будет развивать новую бизнес-вертикаль МТС «Умный дом». Сумма сделки составила 2 млрд руб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе МТС.

«Гольфстрим» разрабатывает собственную IT-платформу и предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома». Решения «Гольфстрим» можно устанавливать в квартирах, частных домах, магазинах и офисах, отметили в компании.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, компания планирует работать с девелоперами, помогая наполнить строящиеся дома цифровыми решениями. Особое внимание будет уделяться развитию цифровых продуктов для всех, кто хочет сделать умным и безопасным свой дом, добавил он.

Вячеслав Николаев, президент МТС: Решения для создания так называемого «умного дома» становятся в России всё популярнее, и мы ожидаем быстрого роста этого рынка в ближайшие годы. При этом многие технологии, которые развивает МТС, такие как интеллектуальное видеонаблюдение, аналитика данных, IoT-платформы и сети, могут лечь в основу принципиально новых решений для обеспечения безопасности недвижимости и цифрового управления домом или офисом. Поэтому мы выделяем в МТС отдельную бизнес-вертикаль «Умный дом» и планируем комплексное развитие этого сегмента на базе одного из лидеров рынка — компании «Гольфстрим».

Алексей Давыдов, генеральный директор компании АО «Гольфстрим охранные системы»: МТС обладает уникальными каналами продаж, финансовыми возможностями и большой технологической базой. Наша цель — объединив экспертизу и наработки двух компаний, стать лидером по «Умному дому» в ближайшей время.

Также в МТС сообщили, что 14 апреля компания впервые в сотовом ритейле запустила технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов в салонах оператора без предъявления удостоверения личности.

В МТС уверены, что биометрическая аутентификация по лицам повысит безопасность обслуживания, сделает его быстрее и удобнее.

В основе нового сервиса — платформа компьютерного зрения LUNA, разработанная VisionLabs. Для подтверждения личности клиенту нужно посмотреть в web-камеру в салоне МТС. После чего система фиксирует лицо, выбирает лучший кадр и извлекает из изображения биометрический шаблон. Далее она сравнивает его с имеющейся базой данных — если совпадение найдено, операция будет одобрена.