МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний

МТС AdTech обновила свой инструмент для малого и среднего бизнеса — теперь «МТС Маркетолог» стал еще умнее. В сервисе появился полноценный copilot, который с помощью искусственного интеллекта помогает подбирать целевую аудиторию для SMS-рассылок и рекламы в Telegram.

AI таргетолог завершает создание полноценного ИИ-помощника в «МТС Маркетологе», в который уже входят AI автор и AI модератор. Новый функционал существенно упрощает запуск рекламных кампаний для малого и среднего бизнеса, сокращая время их подготовки с нескольких часов до нескольких минут. ИИ-помощник автоматизирует создание рекламной кампании в «МТС Маркетологе»: AI автор создаст продающий текст, AI модератор проверит его на соответствие правилам рекламных платформ и законодательству, а AI таргетолог подберет для рекламной кампании наиболее релевантную аудиторию.

С AI таргетологом аудиторию можно подобрать двумя способами: либо рекламодатель указывает ссылку на сайт — тогда искусственный интеллект сам проанализирует сайт и уточнит детали по рекламному креативу, либо, если ссылки нет, AI таргетолог предложит рекламодателю ответить на несколько вопросов о рекламируемом товаре или услуге, после чего определит параметры целевой аудитории. В случае необходимости рекламодатель может перезапустить процесс формирования сегментов для таргетинга или внести в них корректировки. Для внесения изменений доступно три попытки. Если нужный вариант аудитории не будет найден, искусственный интеллект предложит рекламодателю вернуться к ручной настройке таргетинга.

AI таргетолог — это не просто новая функция, а инструмент, который демонстрирует реальную эффективность. Он автоматически подбирает аудитории для таргетинга из более чем 250 сегментов обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и внешних поставщиков. В основе выбора AI таргетолога — подходы экспертов МТС AdTech, которые доказали свою результативность на тысячах кампаний. Качество подбора сопоставимо с работой опытного специалиста, а запуск всей рекламной кампании с помощью ИИ-помощника теперь занимает всего 3−5 минут с учетом модерации.

Владимир Фарафонов, руководитель центра продуктов диджитал-рекламы и информирования МТС AdTech: Наша цель — сделать рекламу доступной и понятной для каждого предпринимателя. В прошлом году мы запустили AI модератора и AI автора, а теперь наступил финальный этап в создании полноценного copilot — AI таргетолог. Он завершает создание полноценного ИИ-помощника, вашего второго пилота для запуска рекламных кампаний. ИИ-помощник поможет бизнесу на всех этапах — от создания креатива до подбора аудиторий. AI таргетолог значительно упрощает один из самых важных процессов — подбор целевой аудитории для рекламы, позволяя сделать это без привлечения специалистов. Он сокращает время запуска кампаний и помогает максимизировать их эффективность. Мы уверены, что это новый стандарт качества рекламных кампаний.

Ранее МТС AdTech объявляла о запуске AI автора и AI модератора в «МТС Маркетологе». AI автор помогает малому и среднему бизнесу быстро создавать рекламные сообщения для Telegram Ads и SMS-рассылок. Искусственный интеллект генерирует несколько вариантов текстов на основе успешных рекламных кампаний, учитывая оффер, целевую аудиторию и ключевые маркетинговые цели. Это значительно сокращает время подготовки рекламы и избавляет предпринимателей от необходимости привлекать профессиональных копирайтеров.

AI модератор ускоряет процесс проверки рекламных сообщений, автоматически анализируя их на соответствие законодательным требованиям, правилам рекламных площадок и нормам русского языка. Если ошибок нет, кампания сразу проходит модерацию и запускается, а в случае несоответствий AI модератор подскажет, что нужно исправить. Это позволяет рекламодателям оперативно запускать рекламные кампании с актуальными предложениями, сокращая время модерации с нескольких часов до нескольких минут.