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05.06.2025 в 15:00

МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний

ИИ в «МТС Маркетологе» автоматизирует запуск кампаний для МСБ — от создания текста до таргетинга за минуты

МТС AdTech обновила свой инструмент для малого и среднего бизнеса — теперь «МТС Маркетолог» стал еще умнее. В сервисе появился полноценный copilot, который с помощью искусственного интеллекта помогает подбирать целевую аудиторию для SMS-рассылок и рекламы в Telegram.

AI таргетолог завершает создание полноценного ИИ-помощника в «МТС Маркетологе», в который уже входят AI автор и AI модератор. Новый функционал существенно упрощает запуск рекламных кампаний для малого и среднего бизнеса, сокращая время их подготовки с нескольких часов до нескольких минут. ИИ-помощник автоматизирует создание рекламной кампании в «МТС Маркетологе»: AI автор создаст продающий текст, AI модератор проверит его на соответствие правилам рекламных платформ и законодательству, а AI таргетолог подберет для рекламной кампании наиболее релевантную аудиторию.

С AI таргетологом аудиторию можно подобрать двумя способами: либо рекламодатель указывает ссылку на сайт — тогда искусственный интеллект сам проанализирует сайт и уточнит детали по рекламному креативу, либо, если ссылки нет, AI таргетолог предложит рекламодателю ответить на несколько вопросов о рекламируемом товаре или услуге, после чего определит параметры целевой аудитории. В случае необходимости рекламодатель может перезапустить процесс формирования сегментов для таргетинга или внести в них корректировки. Для внесения изменений доступно три попытки. Если нужный вариант аудитории не будет найден, искусственный интеллект предложит рекламодателю вернуться к ручной настройке таргетинга.

МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний

AI таргетолог — это не просто новая функция, а инструмент, который демонстрирует реальную эффективность. Он автоматически подбирает аудитории для таргетинга из более чем 250 сегментов обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и внешних поставщиков. В основе выбора AI таргетолога — подходы экспертов МТС AdTech, которые доказали свою результативность на тысячах кампаний. Качество подбора сопоставимо с работой опытного специалиста, а запуск всей рекламной кампании с помощью ИИ-помощника теперь занимает всего 3−5 минут с учетом модерации.

Владимир Фарафонов, руководитель центра продуктов диджитал-рекламы и информирования МТС AdTech:

Наша цель — сделать рекламу доступной и понятной для каждого предпринимателя. В прошлом году мы запустили AI модератора и AI автора, а теперь наступил финальный этап в создании полноценного copilot — AI таргетолог. Он завершает создание полноценного ИИ-помощника, вашего второго пилота для запуска рекламных кампаний. ИИ-помощник поможет бизнесу на всех этапах — от создания креатива до подбора аудиторий. AI таргетолог значительно упрощает один из самых важных процессов — подбор целевой аудитории для рекламы, позволяя сделать это без привлечения специалистов. Он сокращает время запуска кампаний и помогает максимизировать их эффективность. Мы уверены, что это новый стандарт качества рекламных кампаний.

Ранее МТС AdTech объявляла о запуске AI автора и AI модератора в «МТС Маркетологе». AI автор помогает малому и среднему бизнесу быстро создавать рекламные сообщения для Telegram Ads и SMS-рассылок. Искусственный интеллект генерирует несколько вариантов текстов на основе успешных рекламных кампаний, учитывая оффер, целевую аудиторию и ключевые маркетинговые цели. Это значительно сокращает время подготовки рекламы и избавляет предпринимателей от необходимости привлекать профессиональных копирайтеров.

МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний

AI модератор ускоряет процесс проверки рекламных сообщений, автоматически анализируя их на соответствие законодательным требованиям, правилам рекламных площадок и нормам русского языка. Если ошибок нет, кампания сразу проходит модерацию и запускается, а в случае несоответствий AI модератор подскажет, что нужно исправить. Это позволяет рекламодателям оперативно запускать рекламные кампании с актуальными предложениями, сокращая время модерации с нескольких часов до нескольких минут.

МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний МТС AdTech запустила copilot на основе ИИ для умного запуска рекламных кампаний
МТС Adtech «МТС Маркетологе»
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