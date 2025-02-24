МТС запустила денежные переводы в приложении для Android

МТС расширила функционал своего мобильного приложения «Мой МТС», добавив возможность денежных переводов для пользователей устройств с операционной системой Android. Теперь клиенты-физлица могут отправлять средства по номеру телефона любого оператора через Систему быстрых платежей (СБП) или напрямую на банковскую карту. Об этом сообщает «Прайм».

Минимальная сумма одного перевода составляет 100 руб., максимальная — 400 тыс. руб. Суточный лимит для пользователей приложения установлен на уровне 800 тыс. руб., а месячный — 3 млн руб.

Для перевода средств пользователю необходимо зайти в раздел «Деньги» и выбрать подраздел «Переводы». Затем нужно указать источник списания — лицевой счет абонента или банковскую карту — и указать сумму, а также способ перевода.

В компании добавили, что вскоре аналогичный функционал появится в приложении для iOS.

Ранее сообщалось, что МТС выразила обеспокоенность новым проектом приказа Роскомнадзора, обязывающим операторов связи предоставлять дополнительные данные, позволяющие идентифицировать оборудование, через которое пользователи входят в интернет.