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05.06.2023 в 16:15

МТС регистрирует логотип для новой бизнес-вертикали «Умный дом»

На прошлой неделе компания завершила реорганизацию нового направления

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Компания МТС направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «МТС Умный дом», следует из данных открытого реестра ведомства (корреспондент Sostav ознакомился с документом). В МТС уточнили, что логотип предназначен для нового направления компании «Умный дом».

Согласно обширному списку товаров и услуг, под данным товарным знаком компания в том числе сможет выпускать программное обеспечение, телевизоры, пульты управления, холодильники, сирены, электронные системы контроля доступа для блокировки дверей, а также заниматься арендой, размещением рекламы, проводить маркетинговые исследования.

В апреле МТС приобрела долю в 58,38% акций в АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим») — российском провайдере услуг безопасности и «Умного дома» для физических лиц и бизнеса. Оператор объявил, что будет развивать новую бизнес-вертикаль МТС «Умный дом». Отмечалось, что сумма сделки составила 2 млрд руб.

На прошлой неделе МТС увеличила долю в «Гольфстриме» до 100%. Компания также завершила реорганизацию направления «Умный дом», целью которой была консолидация активов группы «Гольфстрим» и проектов, связанных с безопасностью и внедрением цифровых систем для управления домом и офисом под ООО «МТС Умный дом».

Прежний собственник АО «Гольфстрим охранные системы» Вениамин Письман стал миноритарным участником и председателем совета директоров ООО «МТС Умный дом».

МТС умный дом «МТС Умный дом»
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