Девелопер MR Group представил рекламный ролик о проекте CLIFF

Российский режиссёр Антон Ненашев, работавший над фильмами «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Турецкий гамбит», создал для московского девелопера MR Group рекламный ролик о жилом комплексе CLIFF by City Bay.

Проект CLIFF включает в себя пять клубных домов, расположенных на первой линии Москвы-реки.

Команда маркетинга MR Group поставила перед собой задачу рассказать о ценностях и преимуществах CLIFF образами, чтобы потенциальный покупатель мог ощутить дух проекта. Режиссёр воплотил эту идею, создавая визуальный язык, отражающий гармонию природы и ритм мегаполиса.

Ролик наполняет динамика и ощущение «полёта», подчёркивающее единство человека и природы. CLIFF — это не просто жилой комплекс, а пространство, вдохновляющее на жизнь в гармонии с окружающим миром. Съёмки передают фактурность домов, напоминающих скалы, и свободу открытых пространств на фоне Москвы-реки.

Екатерина Кутумова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group: Мы хотели уйти от традиционного подхода и создать визуальный рассказ, который передаёт дух и эмоции CLIFF. Это не просто рекламный ролик, а история, способная вдохновить и подарить ощущение свободы.

Проект CLIFF соединяет архитектуру, природу и эмоциональную связь с жителями. Ощутить этот эффект можно, проходя мимо здания на Якиманке в Москве, где фасад превратился в экран, транслирующий эстетику комплекса.

Ролик также показывают в кинотеатре «Художественный» перед каждым фильмом. Видео о проекте можно увидеть на телеканалах ТНТ, РБК, «Москва 24», в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink и «Иви».