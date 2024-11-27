Состоялась премьера комедийного шоу «Моя мама — голограмма»

«Моя мама — голограмма» — это новый проект агентства креативных коммуникаций MILONASK. Комедийное шоу, которое объединяет учёных и комиков для обсуждения захватывающих футуристических технологий. Как наука может быть смешной, и почему брендам стоит задуматься о собственных шоу, агентство рассказало редакции Sostav.

Новый формат нативного продвижения

Современный медиарынок всё больше смотрит в сторону шоу как инструмента бренд-коммуникаций. Это уже не просто развлекательный контент, а способ достучаться до аудитории, обойти традиционные рекламные барьеры и встроить ценности бренда в повседневную жизнь аудитории.

Шоу, созданное с учётом коммуникационных задач бренда, предоставляет ему возможность говорить с аудиторией через интересные сюжеты и необычные форматы. Получается своего рода нативная реклама: вместо навязчивых интеграций бренды получают пространство для органичного диалога с потребителем.

Шоу «Моя мама — голограмма»: как работает формат

Примером реализации шоу как медийного инструмента стала «Моя мама — голограмма». Это комедийный проект, который через юмор ненавязчиво популяризирует науку и молодых ученых.

В каждом выпуске шоу учёный рассказывает о фантастическом будущем своей работы. Это могут быть необычные технологии от телепортации и печати органов в космосе до левитации и роботов-клонов. Комики делятся на команды и выступают ЗА или ПРОТИВ такого будущего. Гости много шутят о том, смогут ли эти разработки улучшить нашу жизнь или приведут к апокалипсису. Чья сторона убедительнее — решают зрители в зале.

Ведущие шоу — популярный блогер Янчик и шоумен Дмитрий Хрусталёв — неочевидное сочетание, интересное сразу нескольким поколениям зрителей от альфа до миллениалов.

Шоу работает сразу на двух уровнях. Сначала оно погружает зрителя в контекст, связанный с мечтами о фантастике и будущем. Это позволяет привлечь к экрану даже далекого от предмета науки зрителя. Благодаря этому оно популяризирует науку и ученых, разрушая стереотипы о том, что наука — это сложно и скучно. Именно такая задача стояла у агентства.

К тому же, благодаря участию медийных персон, шоу имеет большой охват и получает узнаваемость у аудитории.

Ольга Бакина, автор идеи шоу «Моя мама — голограмма» и управляющий партнёр агентства креативных коммуникаций MILONASK: Это не первый наш медиапродукт, и мы видим всё больше брендов и компаний, которые смотрят в сторону шоу для продвижения. Вспомним хотя бы Skyeng, который недавно запустил проект тревел-шоу «Интуристы», Мегамаркет вышли на ТВ с уникальным маркетинговым ходом — «Ценовыжимательным заводом», Hoff выпустил шоу про ремонт «Не просто красиво», а ещё нельзя не упомянуть «Сбер», с их успешным реалити «Теперь я босс! Своего дела». Такие проекты показывают, что это рабочий формат продвижения с большим охватом, длинным и глубоким взаимодействием с брендом или необходимой темой.

Чем формат интересен

Шоу как инструмент продвижения обладает рядом преимуществ

Нативность. Формат позволяет органично интегрировать бренд в сюжет. Например, проект о будущем медицины может предложить фармацевтическая компания, а обсуждение технологии виртуальной реальности — технологический стартап.

Формат позволяет органично интегрировать бренд в сюжет. Например, проект о будущем медицины может предложить фармацевтическая компания, а обсуждение технологии виртуальной реальности — технологический стартап. Массовый охват. Шоу собирают многомиллионную аудиторию на популярных платформах, таких как VK Видео, YouTube, онлайн-кинотеатры и так далее, привлекая зрителей разных возрастов и интересов.

Шоу собирают многомиллионную аудиторию на популярных платформах, таких как VK Видео, YouTube, онлайн-кинотеатры и так далее, привлекая зрителей разных возрастов и интересов. Эмоциональная связь. Попадание в сферу интересов аудитории гарантирует, как минимум, внимание к бренду. Комедийные проекты интересны тем, что за всю историю рекламы юмор по-прежнему является наиболее эффективным методом, вызывающим у зрителей позитивные эмоции. Благодаря чему бренд автоматически ассоциируется с чем-то приятным.

Попадание в сферу интересов аудитории гарантирует, как минимум, внимание к бренду. Комедийные проекты интересны тем, что за всю историю рекламы юмор по-прежнему является наиболее эффективным методом, вызывающим у зрителей позитивные эмоции. Благодаря чему бренд автоматически ассоциируется с чем-то приятным. Долговременное внимание. В отличие от рекламы, которая мелькает в ленте, шоу удерживает внимание аудитории на десятки минут.

В отличие от рекламы, которая мелькает в ленте, шоу удерживает внимание аудитории на десятки минут. Создание бренд-медиа. Компании, запускающие свои шоу, фактически создают собственные медиа, что даёт больше контроля над тем, что и как должно восприниматься зрителями.

Секрет шоу «Моя мама — голограмма»

Агентство креативных коммуникаций MILONASK выбрало неочевидный подход не только к самому формату и механике шоу, но и к кастингу и участникам. Ведущие — популярный блогер Янчик и шоумен Дмитрий Хрусталёв — привлекают аудиторию сразу нескольких возрастных групп. Молодые учёные делают сложные темы доступными, а комики уверенно разряжают обстановку.

Менее, чем через месяц с момента премьеры, шоу посмотрело уже больше 7 млн раз, зрители оставили сотни комментариев, и, конечно, важна положительная обратная связь от самих учёных, которые считают это отличной возможностью донести до массового зрителя свою деятельность и посмотреть на нее со стороны.

Всего в сезоне 10 серий, охвативших темы, которые сегодня кажутся фантастическими: от колонизации Марса до чтения мыслей. Каждый выпуск не только развлекает, но и вызывает у зрителей интерес к науке, вдохновляя на размышления о будущем.

«Моя мама — голограмма» демонстрирует, как формат шоу может работать на несколько целевых аудиторий одновременно. Молодые зрители (альфа и зумеры) вовлекаются через юмор и узнаваемые лица, а миллениалы — через тему развития технологий и их влияния на общество. Название тоже выбрано не случайно — в данном случае сюрреалистичный триггер сразу настраивает зрителя на пониженный градус серьёзности.

Ольга Бакина, автор идеи шоу «Моя мама — голограмма» и управляющий партнёр агентства креативных коммуникаций MILONASK: На современном медиарынке, где привлечь внимание потребителей становится все сложнее, такие проекты предлагают уникальную возможность для брендов стать частью жизни своей аудитории, вызывая интерес и стимулируя обсуждение.

Новая эра бренд-коммуникаций

Шоу, подобные «Моя мама — голограмма», отражают изменения в методах взаимодействия с аудиторией. Сегодня, когда бренды борются за внимание потребителей, развлекательные и содержательные форматы становятся способом создания долговременной эмоциональной связи.