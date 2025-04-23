Московским ресторанам присвоят звезды

Минэкономразвития начнет тестировать в Москве механизм публичной оценки общепита. Так, на фасадах кафе и ресторанов появится отметка, которая позволит определить пищевую культуру заведения. Норму о таком подходе уже зафиксировали в законе «О госконтроле», сообщают «Известия».

Надзорные органы будут проверять, как заведение общепита соблюдает все нормативные требования. По итогам проверок можно будет получить оценку — тем, кто исполняет нормы, дадут высокий бал. Такие заведения смогут размещать на фасадах звезды или смайлы — это будет свидетельствовать о качестве питания там.

Также власти сформируют электронный рейтинг заведений, который поможет людям ориентироваться на гастрономической карте Москвы.

По задумке властей, такие звезды станут стимулом для предпринимателей повышать качество услуг. А потребителям обеспечат высокий уровень безопасности и комфорта.

Однако общественники не согласны с таким подходом ведомства. По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, в такой чувствительной сфере, как общественное питание, с помощью звезд или баллов можно оценивать только сервис.

Ранее сообщалось, что Минпромторг намерен включить в законопроект об обязательной доле российского вина в меню ресторанов и ассортименте магазинов положение о поэтапном ее увеличении.