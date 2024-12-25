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25.12.2024 в 13:10

Минпромторг рассчитывает повышать обязательную долю российских вин в ресторанах и магазинах

Изначально предполагалось закрепить ее на отметке в 20%

Минпромторг намерен включить в законопроект об обязательной доле российского вина в меню ресторанов и ассортименте магазинов положение о поэтапном ее увеличении. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания», — приводит слова министра информагентство.

Первоначальная версия проекта предусматривала закрепление обязательной 20%-ной доли российского вина как в винных картах заведений общепита, так и в ассортименте магазинов. Алиханов отметил, что сейчас у россиян ограничены возможности для знакомства с продукцией отечественных производителей, частично из-за преобладания иностранных брендов.

«Мы хотим это исправить. Подчеркну — здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции», — резюмировал глава ведомства.

Ранее Антон Алиханов заявил, что в рамках разрабатываемого законопроекта о «российской полке» Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы при поиске товаров рекомендовать пользователям отечественные аналоги иностранных брендов

Минпромторг
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