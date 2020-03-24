Московские аптеки столкнулись с дефицитом парацетамола

По состоянию на 23 марта в большинстве московских аптек отсутствовало самое дешевое жаропонижающее средство — парацетамол, пишут «Ведомости». Расследование издание показало, что этот препарат отсутствовал в крупнейшей российской онлайн-аптеке apteka.ru, на eapteka.ru и в аптеках сетей «Ригла», «Эркафарма», «36,6», «Столичка», «Неофарм» и «Асна».

По словам руководителя отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурена Абеуова, у интернет-ресурса нет проблем с противовоспалительными и жаропонижающими препаратами. Однако со 2 по 8 марта продажи таких лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. С 16 по 20 марта — на 181%.

При этом в Москве не было повышенного спроса на жаропонижающие препараты с февраля по начало марта, гласит исследование аналитического агентства DSM Group. Нет в столице и подъема простудных заболеваний. С 9 по 15 марта Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, всплеск спроса на парацетамол вызвал рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, которая порекомендовала при COVID-19 заменить этим лекарством другой популярный жаропонижающий препарат — ибупрофен и его производные.

Пока нет доказанной эффективности каких-либо существующих препаратов против заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Рекомендуется применять несколько препаратов, которые использовались при прошлых вспышках коронавирусов: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов.

К середине марта траты россиян на покупку противовирусных препаратов с конца февраля выросли в полтора раза. На повышении спроса сказались известия о случаях коронавируса, зарегистрированных в России именно в это время. Еще выше потребность в лекарствах выросла после того, как вирус добрался до Москвы.