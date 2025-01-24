В прошлом году Россия закупила у Бразилии рекордные 62 тысячи тонн кофе

В 2024 году Россия импортировала из Бразилии рекордные 62 тыс. тонн кофе. Объем поставок стал максимальным с 1997 года (более ранние данные в открытом доступе отсутствуют). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на подсчеты «РИА Новости».

По данным бразильской статистической службы, поставки кофе в Россию выросли в 1,6 раза, а стоимость импортированных местными компаниями зерен удвоилась, достигнув 266,2 млн долларов. Увеличение затрат связано с ростом мировых цен на кофе: стоимость арабики поднялась на 69%, а робусты — на 62%.

Несмотря на рекордные объемы закупок в 2024 году, Россия заняла лишь десятое место среди крупнейших покупателей бразильского кофе, уступив США, Германии и Бельгии. В целом за прошлый год Бразилия экспортировала кофе в 116 стран на 11,4 млрд долларов. Страна нарастила объемы поставок на 28,5% год к году.