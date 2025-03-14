Кибермошенники заработали почти 10 млн рублей на фейковых свиданиях в праздничные дни

В России в праздничные дни — 14, 23 Февраля и 8 Марта — мошенники, работающие по схеме Fake Date, заработали 9,8 млн руб. Сумма оказалась вдвое больше, чем за аналогичный период в 2023 году, когда доход скамеров составил 5 млн руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на данные экспертов компании F6.

Самым прибыльным для злоумышленников стал День святого Валентина: с 12-го по 14 февраля они обманули жертв на 4 млн руб. В период с 21-го по 23 февраля доход кибермошенников составил 3,3 млн руб., а с 6-го по 8 марта — еще 2,5 млн руб.

Мошенники знакомились с жертвами через соцсети, сайты знакомств и Telegram-боты, используя дипфейки для большей убедительности. Злоумышленники предлагали купить билеты в кино или театр для «романтического свидания» через фишинговые сайты, после чего доверчивые кавалеры теряли все деньги со счета, а «девушки» исчезали.

По данным F6, число преступных группировок, использующих схему Fake Date, сократилось с семи до четырех за последние два года. Однако общий доход мошенников продолжает расти. Эксперты советуют избегать переходов по подозрительным ссылкам, проверять доменные имена сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты данных.

Ранее стало известно, что в Москве появилась новая схема телефонного мошенничества с видеообыском квартир, нацеленная на несовершеннолетних. Преступники заставляют детей находить в доме деньги и передавать их курьерам.