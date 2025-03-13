Мошенники начали использовать схему «видеообыска» квартир с участием детей

В Москве выявлена новая схема телефонного мошенничества, жертвами которой становятся несовершеннолетние. Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом декларирования денежных средств оказывают психологическое давление на детей, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника шестого отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Дениса Коваленко.

По его словам, кибермошенники заставляют ребенка проводить видеообыск квартиры, находить деньги, упаковывать их и передавать курьеру. Возраст жертв варьируется от 9 до 14 лет. Сценарии обмана бывают разные, добавил Коваленко.

Также эксперт по киберпреступности, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско, рассказал «Известиям» о схемах мошенничества с использованием дропов. Он пояснил, что дропы — это ключевой элемент в схемах отмывания денег. Дропами называются лица, которые помогают преступникам проводить финансовые операции, будь то обналичивание денег или перевод нелегальных платежей.

Вураско отметил, что за последние 10 лет законодательство ужесточилось, и дропы теперь несут уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы до двух лет. Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что предоставление своей карты для нелегальных операций считается пособничеством и также подлежит наказанию.