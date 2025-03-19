Мошенники придумали схему с переводом денег «победителям» лотереи

Мошенники начали предлагать россиянам переводить деньги якобы победителям лотереи, за это люди получают вознаграждение или процент от выигрыша. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Россиянам за небольшое вознаграждение предлагают перевести деньги «победителям» лотереи, которой на самом деле нет, или обналичить средства. Таким образом аферисты обеспечивают движение денег, которые, скорее всего, были похищены у других людей.

Тем временем депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о защите россиян от кибермошенничества. В документе прописана возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, а также обязательная маркировка звонков от компаний и вызовов с международных номеров.

Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через мессенджеры. Также проект закона вводит запрет на передачу сим-карт третьим лицам и предлагает создать информационную антифрод-платформу, на которой будут храниться образцы голосов мошенников.

Второе чтение законопроекта может состояться 25 марта, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее стало известно, что в мобильные приложения банков добавят функционал для пострадавших от аферистов. Россияне смогут получить от кредитной организации справку о мошенническом переводе для обращения в полицию.