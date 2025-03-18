В мобильные приложения банков добавят функционал для пострадавших от мошенников

С 1 октября крупные банки должны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам сообщать о мошенническом переводе. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России.

Пострадавшие смогут получать от банков электронную справку о мошеннической операции для обращения в правоохранительные органы.

Также ЦБ предусмотрел случаи, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Центробанке. В мобильном приложении россияне смогут ответить на вопрос банка, совершали ли они операцию, по которой кредитная организация получила запрос от регулятора, под влиянием мошенников.

Кроме того, с 1 октября банки обязаны принимать обращения от людей, которые через банкомат перевели наличные на счета злоумышленников с помощью цифровых карт. Неважно, является ли пострадавший клиентом этого банка или нет.

С 29 марта кредитные организации должны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов 14−18 лет о выдаче им карты и операциях по счету.

Ранее сообщалось, что за последние полгода число потенциальных жертв мошенников среди детей, подростков и студентов в России выросло в четыре раза — с 1 до 4%. Среди находящихся в зоне особого риска — 8,5% моложе 20 лет, 5% — несовершеннолетние.