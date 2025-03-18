Госдума одобрила создание базы голосов злоумышленников для борьбы с мошенниками

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщает ТАСС.

В законопроекте указано принятие таких мер, как создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательная маркировка звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Также в документе отмечено, что пользователи услуг смогут устанавливать запрет на оформление сим-карт без своего личного присутствия. Передача сим-карты третьим лицам будет запрещена.

В пояснительной записке уточняется, что по данным Генпрокуратуры РФ, пятую часть преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий составляют кражи с банковского счета.

Наиболее распространенные методы осуществления таких преступлений включают разнообразные формы мошенничества: звонки от имени работников банков и правоохранительных органов, объявления в интернете, получение микрозаймов онлайн, взлом аккаунтов в социальных сетях или мессенджерах с последующим займам у близких и фишинговые сайты.

Ранее «Сбер» предложил внести в законопроект несколько поправок. Одной из ключевых поправок, предложенных представителем «Сбер», стало использование «на конкурсной основе» коммерческих биометрических систем для аутентификации. Сейчас законопроект предусматривает использование только Единой биометрической системы, что ограничивает возможности для других сервисов идентификации.

Кроме того, в «Сбере» предложили дополнить законопроект возможностью использования других сервисов удаленной идентификации, помимо Единой системы идентификации и аутентификации.