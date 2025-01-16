Объединенная компания оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries — РВБ — выявила мошенническую схему с обманом детей. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров и присылают юным пользователям сообщение с предложением купить внутриигровые предметы по сниженной цене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РВБ.

Если ребенок соглашается, мошенники просят его ввести данные банковской карты родителей или логин и пароль от их кабинета на маркетплейсе. Затем злоумышленники накупают товаров на онлайн-площадке (например, подарочные сертификаты), а после перепродают их со скидкой.

Из-за такой схемы клиенты маркетплейсов могут потерять около 350 млн руб. за 2025 год. Единственная возможность вернуть деньги — обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мошенники начали имитировать взлом аккаунта на «Госуслугах», а также стали массово использовать схему с виртуальными картами для обмана россиян.