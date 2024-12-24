Мошенники придумали новую схему c имитацией взлома аккаунта на «Госуслугах»

Злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале «Госуслуги» и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву запаниковать и начать переводить средства мошенникам. Об этом РИА Новости рассказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Жертве звонят в Whatsapp якобы из Социального фонда для записи на перерасчет пенсии и просят назвать код от МТС ID. Затем поступает звонок якобы от поддержки «Госуслуг», которая говорит о попытке украсть данные жертвы. Пользователя при этом заваливают поддельными сообщениями о входе в личный кабинет разных микрофинансовых организаций и переводе оттуда денег в разные банки.

Когда у жертвы начинается паника, поступает звонок якобы из полиции или банка с предложением перевести средства на «безопасный счет» или передать наличные «курьеру из Центробанка».

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать в Telegram поддельные аккаунты известных брендов и проводить от их имени конкурсы и розыгрыши призов.