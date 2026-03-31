Мосгорсуд подтвердил законность ограничений на работу YouTube в России

Московский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о прекращении производства по иску, оспаривающему ограничения на работу видеохостинга YouTube в России. Апелляционная жалоба была отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

«Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее Таганский районный суд Москвы прекратил рассмотрение административного иска журналистки Фариды Курбангалеевой (включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к Роскомнадзору, в котором оспаривались действия регулятора по ограничению доступа к сервису. Основанием стало то, что заявитель не обладал правом на подачу такого иска.

В апелляционной жалобе представитель истца указывал, что суд первой инстанции фактически рассмотрел требования по существу без исследования доказательств, что, по его мнению, нарушает право на судебную защиту. Однако административная коллегия Мосгорсуда не нашла оснований для пересмотра определения.

Проблемы с доступом к YouTube в России фиксируются с лета 2024 года. Тогда операторы связи и пользователи начали сообщать о снижении скорости загрузки видео, особенно в высоком разрешении. Впоследствии ограничения усилились — к концу 2024 года сервис оказался практически недоступен как в фиксированных, так и в мобильных сетях.

По данным статистики Google, трафик YouTube в России снизился примерно на 80% по сравнению с началом июля 2024 года. В марте 2025 года Роскомнадзор заявлял, что сервис в стране остается недоступным, несмотря на отдельные сообщения пользователей о восстановлении работы.