Mondelez впервые потратит на диджитал больше, чем на ТВ-рекламу

Mondelez перераспределит расходы на рекламу в пользу цифровых каналов, пишет The Wall Street Journal. Компания впервые потратит большую часть средств не на телевизионную рекламу, как это было ранее.

Производитель Oreo и Cadbury сократил свои маркетинговые расходы в начале пандемии. Теперь компания меняет курс, чтобы удержать начавшийся рост продаж в Северной Америке и стимулировать спрос на других рынках, отмечает финансовый директор Mondelez Лука Зарамелла.

Во втором квартале продажи компании в Северной Америке выросли на 17,3% по сравнению с прошлым годом и составили $2,02 млрд. В целом в развитых странах выручка выросла на 5,4%. Однако в развивающихся странах продажи за тот же период упали на 15,6%, говорится в последнем отчете Mondelez. При этом большая часть продукции реализуется за пределами США.

«Мы хотим больше инвестировать в наше общение с потребителями», — подчеркнул Зарамелла. Некоторые средства, первоначально выделенные на поездки, консалтинг и недвижимость, направят на продвижение. Как отмечает The Wall Street Journal, Зарамелла отказался назвать точную сумму, но сказал, что она «больше, чем когда либо».

Согласно последнему годовому отчету Mondelez, расходы на рекламу в 2019 году составили $1,21 млрд по сравнению с $1,17 млрд в 2018 году. В 2018 году компания заявила инвесторам, что увеличит маркетинговые расходы до 2022 года.

Ранее PwC прогнозировала, что глобальные расходы брендов на ТВ-рекламу сократятся почти на 13% по итогам 2020 года из-за пандемии и распространения OTT-сервисов.