Молодые инвесторы предпочитают Telegram-каналы советам управляющих

Советам Telegram-каналов или других доступных источников следуют 32% инвестирующих респондентов, большая часть которых находится в возрастной категории от 18 до 24 лет. Услугами профессиональных управляющих или консультантов пользуются только 25% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «Финуслуг».

44% опрошенных собирают портфель самостоятельно, чтобы учиться на личном опыте, еще 18% не хотят платить комиссию за управление, а 13% заявили, что управляющие их разочаровали.

67% респондентов довольны результатами инвестирования. Опередить ставки по вкладам за последний год удалось 20% инвесторов. Еще 47% рассказали, что в годовом исчислении получили доход от инвестиций, однако опередить депозитные ставки им не удалось.

По данным НИУ ВШЭ, 39% российских инвесторов не реже раза в неделю просматривают соцсети, получая там информацию о фондовом рынке и инвестиционные идеи. К таким источникам относятся каналы в Telegram и YouTube-каналы.