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18+
24.06.2025 в 12:30

Молодежь в среднем проводит 9 часов в день в соцсетях и мессенджерах

Интерес к текстовому контенту сохраняется

В течение дня российская молодежь сидит в различных аккаунтах около 9 часов. Это медианное значение суммы по всем аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, тестируемых в ходе опроса ВЦИОМ.

Цифровая жизнь молодых россиян сосредоточена вокруг Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте», эти площадки удерживают первенство по повседневной вовлеченности. Больше всего времени опрошенные проводят в Telegram — около 3−4 часов в сутки (28% респондентов тратят на мессенджер свыше 5 часов в день).

Молодежь потребляет контент в разном формате: интерес к текстовому контенту сохраняется. Длинные видео больше популярны у парней, короткие — у девушек.

Текст остается востребованным форматом контента в серьезных темах (экономика, политика и новости), видео актуальны для тех, кто интересуется технологиями, киберспортом и культурой. Короткие ролики чаще предпочитают те, кто потребляет легкий и развлекательный контент, длинные — те, кто фокусируется на образовании и глубоком анализе. Молодежь охотно переключается между форматами и темами в зависимости от целей, например, чтобы что-то быстро узнать, глубже разобраться или отдохнуть.

Высоким спросом пользуется образовательный, научный и новостной контент. Девушки активнее следят за темами здоровья, семьи, культуры и кулинарии, парни — за технологиями, политикой и киберспортом. Молодежи интересна международная повестка, а также федеральные и региональные новости. Медиапотребление молодых людей — это способ ориентироваться в быстро меняющемся мире.

85% опрошенных поставят реакцию, сделают репост, сохранят себе или перешлют близким понравившийся контент. Комментируют и делятся в чатах чаще те пользователи, которые включены в серьезную повестку (политику, новости, образование, экономику, происшествия), а также те, кто увлечен шоу-бизнесом, красотой, модой и киберспортом.

Респонденты охотнее выражают реакцию «для себя» (добавляют в сохраненное, пересылают в личные сообщения и чаты), чем транслируют вовне (комментируют и делятся на странице).

Интервьюируемые чаще реагируют на полезный и эмоционально заряженный контент, который совпадает с их взглядами. Визуальная привлекательность важна, но уступает место содержанию.

Большинство респондентов не публикуют регулярно свой контент. В целом молодежь не придает большого значения самовыражению в соцсетях.

В опросе участвовали 518 россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

ВЦИОМ исследование Молодежь медиапотребление
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