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18+
13.05.2025 в 08:50

Молочная продукция уступает по продажам алкоголю

Сегмент становится важнейшим драйвером среднего чека

Молочная продукция сохраняет уверенные позиции на российском рынке. По итогам прошлого года сегмент уступил по объему продаж в денежном выражении только алкоголю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

В 2024 году молочная продукция обеспечила 12% объема продаж в денежном выражении в сегменте Food & Non-Food. Категория выросла в деньгах на 13%, в натуральном выражении — на 4%. С начала 2025 года рост объема продаж составил 1%.

Самые популярные продукты — молоко, сливки, кефир и творог. Наиболее активно развиваются сегменты сырков, греческих йогуртов, творожных десертов, а также нишевые направления — протеиновые продукты и безлактозные линейки.

Ранее сообщалось, что выручка ПАО «Ламбумиз», одного из крупнейших производителей картонной упаковки для молочной продукции в России, составила 2,75 млрд руб. по итогам 2024 года. Показатель вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим годом.

Молоко
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