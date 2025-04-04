Попал в молоко: производитель упаковки «Ламбумиз» нарастил выручку до 2,75 млрд рублей

Выручка ПАО «Ламбумиз», одного из крупнейших производителей картонной упаковки для молочной продукции в России, составила 2,75 млрд руб. по итогам 2024 года. Показатель вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. Валовая прибыль увеличилась на 17%, достигнув 840 млн руб., EBITDA показала рост на 4,4% до 510,3 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Снижение рентабельности по чистой прибыли с 12,2% до 10,3% объясняется ростом прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением IPO. В октябре 2024 года компания разместила акции на «Московской бирже». Эмитент привлек свыше 0,8 млрд руб. на развитие, включая строительство нового производственного комплекса.

Основная продукция «Ламбумиз» — упаковка Gable Top и «Топролл» — заняла 81,6% в структуре выручки (2,24 млрд руб., рост год к году — 9,6%), а продажи одноразовой посуды выросли на 33,1% (4,9% в структуре выручки, 136 млн руб.). В 2024 году компания произвела 968,7 тонны ламинированного картона (рост на 70%), 406,6 млн штук Gable Top (+13,5%) и 37,6 млн единиц одноразовой продукции (+5,1%).

Исполнительный директор Андрей Дьяков отметил, что компания запустила собственное производство упаковки «Топролл», ранее доступной только через импорт, что позволило поддержать производителей молока и развить асептическое направление. В 2025 году «Ламбумиз» планирует начать выпуск асептической упаковки.

В 2022 году мировой производитель-гигант упаковки — компания Tetra Pak — передала управление активами в России местному менеджменту. До этого сообщалось, что компания сократила ассортимент в стране и перестала выпускать упаковки для вина из-за нехватки комплектующих.