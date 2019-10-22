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22.10.2019 в 11:40

МОК показал логотип Олимпиады-2024

Олимпийские игры пройдут в Париже

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Олимпийский комитет

Международный Олимпийский комитет показал логотип Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Эмблема состоит из символов, которые обозначают медаль, Олимпийский и Паралимпийский огонь и символ Французской республики — это лицо Марианны, являющееся олицетворением лозунга «Свобода, равенство, братство». В качестве основного цвета выбран золотой — цвет самой желанной награды Олимпиады.

Пьер-Оливье Беккерс-Вьежан, председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм в Париже 2024:

Я поздравляю Париж с выпуском новой эмблемы. Она прекрасно отражает желание поставить людей в центр Олимпийских игр в Париже 2024 года. Сочетание золотой медали, олимпийского огня и Марианны объединяет в себе ценности, историю и французский акцент, которые сделают эти Олимпийские игры по-настоящему особенными. Я верю, что этот инновационный дизайн будет быстро признан во всем мире и станет прекрасной визитной карточкой Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Ранее стало известно, что талисманом Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, стала панда в ледяном костюме. Талисманом Паралимпийских игр стал человечек, выполненный в стилистике традиционного китайского фонарика. Его зовут Шуэй Рон Рон, и он (как фонарик) будет согревать сердца всех болельщиков и спортсменов.

Париж Олимпиада-2024
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