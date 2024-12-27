Генеральный директор Mobisharks об эффективном мобильном маркетинге и успешных стратегиях

Рост персональных устройств и широкая доступность интернета прочно связали современное общество с мобильными технологиями. Смартфоны и планшеты стали основным каналом взаимодействия брендов с потребителями, а мобильный маркетинг — одним из ключевых инструментов в медиамиксе. По прогнозам, в 2025 году этот подход останется устойчивым трендом, позволяя бизнесу максимально эффективно достигать своих целей. Игорь Зуев, генеральный директор агентства Mobisharks (входит в Kokoc Group), поделился с редакцией Sostav основными принципами успешных мобильных маркетинговых кампаний.

Стратегии для брендов без мобильных приложений

Для компаний, не имеющих собственных приложений, мобильная медийная реклама становится наиболее эффективным инструментом. Более 79% онлайн-покупателей используют мобильные устройства, что делает их основным каналом охвата и вовлечения аудитории. Такой подход позволяет работать с разнообразными форматами рекламы: от статичных баннеров до интерактивных объявлений.

Использование данных пользователей, таких как идентификаторы пользователей для рекламодателей (GAID у Google и IDFA у Apple) или cookie-файлов, позволяет таргетировать аудиторию с высокой точностью. Кроме того, взаимодействие через мобильные версии сайтов и in-app форматы помогает охватить все этапы покупательского пути. Основная цель мобильной рекламы в этом случае — привлечение внимания и повышение вовлеченности, стимулируя пользователей к дальнейшим действиям.

Решения для брендов с мобильными приложениями

Компании, обладающие мобильными приложениями, могут использовать комбинацию как минимум двух направлений: мобильный перформанс-маркетинг и App Store Optimization (ASO).

Работа начинается с оптимизации страницы приложения в магазине (ASO), что повышает видимость и привлекательность продукта. Оптимизация включает корректировку метаданных, работу с ключевыми словами и отзывами. Следом для привлечения трафика запускаются User Acquisition (UA)-кампании. Подключение ASO при запуске UA позволяет увеличить количество установок с платных источников на 15−40%.

С помощью синергии ASO и «Перформанс» удалось в высококонкурентный период вывести в топы рейтинга крупный бренд косметики и парфюмерии. Совместная работа по текстовой оптимизации и повышению позиций ключевых слов принесла высокие результаты: за 2 недели на 43% выросла конверсия в установку мобильного приложения, что дополнительно усилило эффективность запущенной платной РК и привлекло больше пользователей в сторы.

Аналитика и борьба с фродом

С приходом на рынок в 2022 году новых рекламных сетей взамен привычным вся отрасль столкнулась с вопросом улучшения механизмов аналитики и оценки качества трафика. Использование антифродовых систем стало минимальным стандартом, и для качественного анализа трафика можно и нужно применять новые методы.

Сейчас рекламодатели все чаще используют методы сверки данных MMP (партнеров по мобильным измерениям, таких как трекинговые системы) с данными из собственной CRM-системы и глубокой аналитики собственных данных. Расхождения между ними могут указывать на возможный фрод. Дополнительно можно обратить внимание на такие показатели, как время события в CRM и MMP. Если время отличается и событие в трекере произошло позднее, чем в CRM, то, возможно, произошла подмена, и события других источников были намеренно присвоены фродовому трафику.

Для обнаружения фрода можно вводить клик-каппинг (ограничение количества кликов) сетей для ограничения дневного/ежечасного количества кликов на сеть, чтобы избежать фрода через скликивание. Также можно обращать внимание на комбинацию геолокации с GAID. Если один и тот же GAID за короткий промежуток времени отображается в разных городах или даже странах — высока вероятность, что это ботовый трафик.

Дополнительно применяются тесты инкрементальности и каннибализации, позволяющие оценить реальную эффективность ретаргетинга и выявить, насколько реклама привлекает новых пользователей, а не просто перераспределяет органический трафик.

Однако такие подходы пока не стали массовой практикой: многие игроки рынка часто ограничиваются только анализом данных через MMP, что оставляет пробелы в выявлении аномалий.

Итоги

Эффективность мобильных маркетинговых кампаний зависит от множества факторов: выбранных инструментов, специфики бизнеса и грамотного медиасплита. Системный подход к аналитике, точная настройка стратегий и учет данных позволяют строить успешные кампании, способные приносить значительные результаты.