NEBO.Digital разработало сервис для автоматизации рекламы

На прошлой неделе состоялась презентация площадки NEBO.Digital, которая позволяет оптимизировать рекламно-информационные размещения в метро. Напомним, NEBO.Digital стала технологическим партнером, организовывающим продажу размещения рекламы на движимом имуществе метрополитена.
Заказать рекламу в метро можно на сайте NEBO.Digital. Сервис позволяет выбрать тип, линии, период размещения и форматы стикеров.
В Личном кабинете есть возможность ознакомиться с техническими требованиями к РИМ (рекламно-информационные материалы — Прим. ред.) и инструкцией по доставке, а также выбрать типографию.
Более того — по результатам проведения рекламной кампании в Личном кабинете будет отражён фотоотчёт о размещении.
Сроки в рамках работы с платформой:
- Оплата не менее чем за 11 рабочих дней
- Доставка не менее чем за 10 рабочих дней
- Оплата 90% за 40 дней до даты забронированного размещения
Преимущества digital:
- Быстрый запуск и смена рекламного контента
- Высокий уровень вовлечённости аудитории
- Различные возможности таргетинга
- Возможность подсчёта контакта с аудиторией
- Точная статистика по показам рекламы
Преимущества для рекламных агентств и рекламодателей:
- Прозрачное ценообразование
- Понятная и универсальная система скидок
- Интерфейс для рекламных агентств
- Актуальный инвентарь с возможностью бронирования