NEBO.Digital разработало сервис для автоматизации рекламы

На прошлой неделе состоялась презентация площадки NEBO.Digital, которая позволяет оптимизировать рекламно-информационные размещения в метро. Напомним, NEBO.Digital стала технологическим партнером, организовывающим продажу размещения рекламы на движимом имуществе метрополитена.

Заказать рекламу в метро можно на сайте NEBO.Digital. Сервис позволяет выбрать тип, линии, период размещения и форматы стикеров.

В Личном кабинете есть возможность ознакомиться с техническими требованиями к РИМ (рекламно-информационные материалы — Прим. ред.) и инструкцией по доставке, а также выбрать типографию.

Более того — по результатам проведения рекламной кампании в Личном кабинете будет отражён фотоотчёт о размещении.

Сроки в рамках работы с платформой:

Оплата не менее чем за 11 рабочих дней

Доставка не менее чем за 10 рабочих дней

Оплата 90% за 40 дней до даты забронированного размещения

Преимущества digital:

Быстрый запуск и смена рекламного контента Высокий уровень вовлечённости аудитории Различные возможности таргетинга Возможность подсчёта контакта с аудиторией Точная статистика по показам рекламы

Преимущества для рекламных агентств и рекламодателей:

Прозрачное ценообразование Понятная и универсальная система скидок Интерфейс для рекламных агентств Актуальный инвентарь с возможностью бронирования

Проект предоставления скидок Московского метрополитена