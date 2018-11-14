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NEBO.Digital разработало сервис для автоматизации рекламы

14.11.2018 в 15:45

Презентация новой платформы состоялась на атмосферном мероприятии «Мне бы в небо»

На прошлой неделе состоялась презентация площадки NEBO.Digital, которая позволяет оптимизировать рекламно-информационные размещения в метро. Напомним, NEBO.Digital стала технологическим партнером, организовывающим продажу размещения рекламы на движимом имуществе метрополитена.

Заказать рекламу в метро можно на сайте NEBO.Digital. Сервис позволяет выбрать тип, линии, период размещения и форматы стикеров.

В Личном кабинете есть возможность ознакомиться с техническими требованиями к РИМ (рекламно-информационные материалы — Прим. ред.) и инструкцией по доставке, а также выбрать типографию.

Более того — по результатам проведения рекламной кампании в Личном кабинете будет отражён фотоотчёт о размещении.

Сроки в рамках работы с платформой:

  • Оплата не менее чем за 11 рабочих дней
  • Доставка не менее чем за 10 рабочих дней
  • Оплата 90% за 40 дней до даты забронированного размещения

Преимущества digital:

  1. Быстрый запуск и смена рекламного контента
  2. Высокий уровень вовлечённости аудитории
  3. Различные возможности таргетинга
  4. Возможность подсчёта контакта с аудиторией
  5. Точная статистика по показам рекламы

Преимущества для рекламных агентств и рекламодателей:

  1. Прозрачное ценообразование
  2. Понятная и универсальная система скидок
  3. Интерфейс для рекламных агентств
  4. Актуальный инвентарь с возможностью бронирования

Проект предоставления скидок Московского метрополитена

NEBO.Digital
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