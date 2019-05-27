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27.05.2019 в 16:40

MIXX Russia Awards 2019 открывает прием работ

До 30 июня участникам предоставляется скидка в размере 15%

Главный конкурс для в сфере интерактивной рекламы MIXX Russia Awards 2019 начинает прием работ. В этом году конкурс пройдет под эгидой IAB Russia.

При подаче заявок до 30 июня участники получат скидку в размере 15%. В конкурсе есть три группы категорий:

  • Channels Of Communications;
  • Tools & Craft;
  • Best Use Of Tools.

Ведущие специалисты и эксперты рынка оценят все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. Отдельное внимание будет уделено функционалу проектов и их визуальной составляющей.

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и со-председатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Работы принимаются до 25 сентября. Россия вручит награды наряду с MIXX Europe, а также c локальными конкурсами MIXX в Канаде, Италии, Румынии, Бельгии, Турции, Польше, Испании, Австралии и Уругвае.

С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете Рейтинга креативности АКАР в сегменте digital.

Обладатели наград категории Best of Contest получают возможность бесплатно подать свою работу на MIXX Awards Europe в наиболее подходящую категорию европейского конкурса.

MIXX Russia Awards
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