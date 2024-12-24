Мишустин пообещал контролировать цены на упаковку

Премьер-министр Михаил Мишустин допустил включение упаковки товаров в перечень продукции, цены на которую мониторит кабмин. По его словам, упаковка «играет существенную роль» в цене многих товаров. Об этом сообщает Forbes.

Мишустин призвал не допускать необоснованного завышения отпускных цен. «Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо жестко с этим бороться», — подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что с начала года к середине декабря инфляция в России превысила 9%, и добавил, что в перечень продукции, за стоимостью которой следит кабмин, входят также удобрения, металлопродукция и стройматериалы.

ФАС также сообщила, что изучит причины повышения цен на упаковочную продукцию. И в случае, если оно необоснованно, ведомство проверит действия компании на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель асептической упаковки АО «Упаковочные системы», бывшее подразделение Tetra Pak в России, со следующего года повысит цены на свою продукцию и услуги на 9−22%. В компании объяснили это курсом рубля, издержками, связанными с поставками импортных материалов, и изменением стоимости сырья.