Бывшая Tetra Pak объявила об удорожании упаковки почти на четверть

Крупнейший российский производитель асептической упаковки АО «Упаковочные системы» (ранее Tetra Pak) повышает с января 2025 года цены на 9−22%. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию продукции, так как доля упаковки в себестоимости составляет порядка 5−10%, сообщает «Коммерсант».

Компания сообщила производителям продукции, что базовая упаковка подорожает на 9%, импортные крышки, дизайн-работы и сервис — на 10%, ленты tabs-strip — на 22%. Это объяснятся изменением стоимости сырья (картона, полимерной пленки, красок, фольги), девальвацией рубля, а также издержками, связанными с поставками импортных материалов.

Участники рынка считают планируемое повышение необоснованным и добавляют, что оно приведет к росту цен продукции на полке в среднем на 1,5%. «Это существенно с учетом того, что накладывается на увеличение стоимости сырья, логистики и прочие расходы», — поясняет собеседник издания.

«Упаковочные системы» занимают до 80% рынка упаковки. До 2022 года структура выступала дочерней компанией Tetra Pak в России, принявшей решение продать свой бизнес в стране местному руководству. Однако во многом компания остается импортозависимой в части расходных материалов.

Напомним, уход с рынка зарубежных компаний в 2022 году привел к «упаковочному кризису», сопровождавшемуся общей нехваткой предложения и заменой ярких упаковок на минималистичные.