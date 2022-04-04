Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию

Платёжная система «Мир» запустила новое промо своей карты — с ней легко и удобно решать разные задачи и оплачивать покупки каждый день, отметила в креативе команда Instinct.

В роликах представлены насущные вопросы, с решением которых ежедневно сталкиваются пользователи: Как сегодня добраться на работу? Что приготовить на ужин? Что подарить близким? Заказать доставку или забрать самому… Ответ на них найдёт карта «Мир», напоминает реклама.

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир»: Нашей кампанией мы хотим напомнить, что платёжная система «Мир» помогает любому человеку быстро и удобно решать задачи с повседневными онлайн и офлайн платежами во всех сферах жизни, освобождая время для других важных дел. Чтобы рассказать об этом нашей широкой аудитории, мы подобрали простой и понятный креатив для людей разных возрастов и вкусов, образа жизни и привычек. Ведь «Мир» просто работает для людей. Везде.

Креатив будет размещён в различных каналах коммуникации — на ТВ, в диджитал, радио, прессе, а также в форматах наружной рекламы и Indoor.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что после запрета на проведение операций по картам платёжной системы Visa и MasterCard 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира.

Состав творческой группы:



Платёжная система «Мир» (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович

Руководитель центра управления брендом и коммуникаций: Валентина Косарева

Бренд-менеджер: Григорий Коротыгин

Ведущий медиаменеджер: Анастасия Колунова

Арт-директор: Сергей Баталов

Instinct (агентство)

Креативный директор: Ярослав Орлов

Руководитель отдела по работе с клиентами: Марина Вершинина

Старший копирайтер: Анастасия Смагина

Старший арт-директор: Михаил Россинский

Аккаунт-менеджер: Анастасия Афанасьева