Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию

Платёжная система «Мир» запустила новое промо своей карты — с ней легко и удобно решать разные задачи и оплачивать покупки каждый день, отметила в креативе команда Instinct.
В роликах представлены насущные вопросы, с решением которых ежедневно сталкиваются пользователи: Как сегодня добраться на работу? Что приготовить на ужин? Что подарить близким? Заказать доставку или забрать самому… Ответ на них найдёт карта «Мир», напоминает реклама.
Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир»:
Нашей кампанией мы хотим напомнить, что платёжная система «Мир» помогает любому человеку быстро и удобно решать задачи с повседневными онлайн и офлайн платежами во всех сферах жизни, освобождая время для других важных дел.
Чтобы рассказать об этом нашей широкой аудитории, мы подобрали простой и понятный креатив для людей разных возрастов и вкусов, образа жизни и привычек. Ведь «Мир» просто работает для людей. Везде.
Креатив будет размещён в различных каналах коммуникации — на ТВ, в диджитал, радио, прессе, а также в форматах наружной рекламы и Indoor.
Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что после запрета на проведение операций по картам платёжной системы Visa и MasterCard 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира.
Состав творческой группы:
Платёжная система «Мир» (клиент)
Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендом и коммуникаций: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Григорий Коротыгин
Ведущий медиаменеджер: Анастасия Колунова
Арт-директор: Сергей Баталов
Instinct (агентство)
Креативный директор: Ярослав Орлов
Руководитель отдела по работе с клиентами: Марина Вершинина
Старший копирайтер: Анастасия Смагина
Старший арт-директор: Михаил Россинский
Аккаунт-менеджер: Анастасия Афанасьева