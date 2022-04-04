Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.04.2022 в 12:50

Платёжная система «Мир» запустила новую рекламную кампанию

Агентство Instinct разработало креатив для пользователей разных возрастов, вкусов и привычек

2

Платёжная система «Мир» запустила новое промо своей карты — с ней легко и удобно решать разные задачи и оплачивать покупки каждый день, отметила в креативе команда Instinct.

В роликах представлены насущные вопросы, с решением которых ежедневно сталкиваются пользователи: Как сегодня добраться на работу? Что приготовить на ужин? Что подарить близким? Заказать доставку или забрать самому… Ответ на них найдёт карта «Мир», напоминает реклама.

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платёжной системы «Мир»:

Нашей кампанией мы хотим напомнить, что платёжная система «Мир» помогает любому человеку быстро и удобно решать задачи с повседневными онлайн и офлайн платежами во всех сферах жизни, освобождая время для других важных дел.

Чтобы рассказать об этом нашей широкой аудитории, мы подобрали простой и понятный креатив для людей разных возрастов и вкусов, образа жизни и привычек. Ведь «Мир» просто работает для людей. Везде.

Креатив будет размещён в различных каналах коммуникации — на ТВ, в диджитал, радио, прессе, а также в форматах наружной рекламы и Indoor.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что после запрета на проведение операций по картам платёжной системы Visa и MasterCard 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира.

Состав творческой группы:

Платёжная система «Мир» (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендом и коммуникаций: Валентина Косарева
Бренд-менеджер: Григорий Коротыгин
Ведущий медиаменеджер: Анастасия Колунова
Арт-директор: Сергей Баталов

Instinct (агентство)

Креативный директор: Ярослав Орлов
Руководитель отдела по работе с клиентами: Марина Вершинина
Старший копирайтер: Анастасия Смагина
Старший арт-директор: Михаил Россинский
Аккаунт-менеджер: Анастасия Афанасьева

Instinct Мир
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.