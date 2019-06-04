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04.06.2019 в 16:10

Минздрав потратит 145 млн рублей на пропаганду ЗОЖ

Ведомство объявило конкурс для выбора рекламного партнёра

Depositphotos

Национальный медицинский исследовательский центр профилактический медицины объявил конкурс на оказание услуг по реализации коммуникационного проекта в рамках формирования здорового образа жизни. Начальная цена лота — 145 миллионов рублей.

Победитель тендера разработает и реализует проект пропаганды сокращения потребления алкоголя и табака, ответственного отношения к системе питания, репродуктивному здоровью и приверженности вакцинации в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». В обязанности исполнителя войдёт подготовка концепции комплексного проекта мероприятий, размещение специальных проектов в печатных изданиях, на радиостанциях и ТВ.

Так, в рамках специального проекта на федеральных телеканалах должны быть размещены не менее пяти рекламно-информационных видеоматериалов (динамические заставки). В печатных изданиях необходимо адаптировать не менее четырех информационных материалов до конца года, а также разработать и разместить не менее одного специального интерактивного мультимедийного проекта не менее чем на одной российской развлекательной радиостанции.

Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта. Приём заявок на участие продлится до 26 июня.

Напомним, в мае центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД также объявил конкурс для выбора партнёра по проведению социальных кампаний. Начальная цена лота составила 300 миллионов рублей.

Минздрав Тендеры ЗОЖ
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