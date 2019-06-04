Минздрав потратит 145 млн рублей на пропаганду ЗОЖ

Национальный медицинский исследовательский центр профилактический медицины объявил конкурс на оказание услуг по реализации коммуникационного проекта в рамках формирования здорового образа жизни. Начальная цена лота — 145 миллионов рублей.

Победитель тендера разработает и реализует проект пропаганды сокращения потребления алкоголя и табака, ответственного отношения к системе питания, репродуктивному здоровью и приверженности вакцинации в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». В обязанности исполнителя войдёт подготовка концепции комплексного проекта мероприятий, размещение специальных проектов в печатных изданиях, на радиостанциях и ТВ.

Так, в рамках специального проекта на федеральных телеканалах должны быть размещены не менее пяти рекламно-информационных видеоматериалов (динамические заставки). В печатных изданиях необходимо адаптировать не менее четырех информационных материалов до конца года, а также разработать и разместить не менее одного специального интерактивного мультимедийного проекта не менее чем на одной российской развлекательной радиостанции.

Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта. Приём заявок на участие продлится до 26 июня.

Напомним, в мае центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД также объявил конкурс для выбора партнёра по проведению социальных кампаний. Начальная цена лота составила 300 миллионов рублей.