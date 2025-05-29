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29.05.2025 в 09:10

Минюст вновь не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Иван Ургант, по данным министерства, также не нарушал закон

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Оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и шоумена Ивана Урганта иностранными агентами нет. Они не нарушали закон, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минюста Олег Свириденко.

Включать людей в реестр иноагентов можно только при наличии подтвержденных фактов нарушений. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Алла Пугачева сама просила присвоить ей статус иноагента. Она покинула Россию в октябре 2022 года, в сентябре ее мужа Максима Галкина объявили иностранным агентом, тогда певица раскритиковала действия российских властей. В 2024 году Минюст также сообщал, что оснований считать народную артистку СССР иноагентом нет.

В апреле 2025 года депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение в Минюст с просьбой рассмотреть основания для признания Ивана Урганта иноагентом. Поводом послужило сообщение СМИ о том, что Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель. Сам он опроверг регистрацию ИП в Париже.

Иван Ургант Алла Пугачева Минюст
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