Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже

Российский телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. ИП займется производством шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений, пишет РИА Новости.

Ургант зарегистрировал ИП 11 марта. В качестве адреса указан жилой дом в 7 округе Парижа. По этому же адресу числится компания Урганта, которую он зарегистрировал вместе с женой Натальей Кикнадзе в марте 2015 года. Компания занимается арендой земли и недвижимости и владеет двумя объектами недвижимого имущества.

В октябре прошлого года Ургант и телеведущий Владимир Познер выступили в парижском мюзик-холле «Казино де Пари» с программой «Путешествия Познера и Урганта». В феврале этого года телеведущий сообщил о подготовке шоу «Живой Ургант», показ которого должен пройти в нескольких странах.