Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2025 в 12:45

Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже

Телеведущий указал своей деятельностью производство шоу

13

Российский телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже. ИП займется производством шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений, пишет РИА Новости.

Ургант зарегистрировал ИП 11 марта. В качестве адреса указан жилой дом в 7 округе Парижа. По этому же адресу числится компания Урганта, которую он зарегистрировал вместе с женой Натальей Кикнадзе в марте 2015 года. Компания занимается арендой земли и недвижимости и владеет двумя объектами недвижимого имущества.

В октябре прошлого года Ургант и телеведущий Владимир Познер выступили в парижском мюзик-холле «Казино де Пари» с программой «Путешествия Познера и Урганта». В феврале этого года телеведущий сообщил о подготовке шоу «Живой Ургант», показ которого должен пройти в нескольких странах.

Иван Ургант Франция ИП
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.