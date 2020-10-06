Минцифры предложило снять часть ограничений на рекламу алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) подготовило предварительный список мер поддержки IT-отрасли, пишет РБК. В него вошло предложение снять часть ограничений на размещение рекламы алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ и аудиовизуальных сервисах.

Список составили из предложений участников рынка, IT-ассоциаций и экспертов. Всего в нем около 100 мер по 11 направлениям: информационная безопасность, дата-центры, искусственный интеллект, онлайн-кинотеатры, мессенджеры и другие. По информации РБК, документ находится на рассмотрении у министерства, затем его передадут вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует отрасль.

В качестве возможной меры поддержки назвали распространение льгот по налогу на прибыль и по социальным взносам на российские интернет-сервисы в части доходов от рекламной выручки. Также на всех продаваемых в России компьютерах предложили предустанавливать отечественные операционные системы.

Ранее Минцифры подготовило проект изменений в закон «О связи», который позволит блокировать навязчивые рекламные номера по жалобе абонентов.